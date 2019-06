36-Jähriger nach Arbeitsunfall in Surwold in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Mitarbeiter des Betriebes am QQuerkanal in Surwold in ein Krankenhaus in Groningen. Foto: SG Nordhümmling/Feuerwehr

Surwold. Am Dienstagmittag ist in Surwold ein 36-Jähriger in einen Fülltrichter geraten. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Bereits am Montag und Samstag hatte es ähnliche Vorfälle gegeben.