Das Kennenlernen der Ems-Zeitung hat für die Dritt- und Viertklässler der Grundschule in Hilkenbrook in den vergangenen zwei Wochen auf dem Stundenplan gestanden. Foto: Christian Belling

Hilkenbrook. Die tägliche Lektüre der Ems-Zeitung hat für die 20 Dritt- und Viertklässler der Grundschule in Hilkenbrook in den vergangenen zwei Wochen auf dem Stundenplan gestanden. Die Kombi-Klasse nahm an dem "Klasse! Kids"-Projekt der NOZ Medien teil und bekam 14 Tage die Tageszeitung für das nördliche Emsland im Klassensatz in die Schule geliefert.