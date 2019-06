Bockhorst. Der Bockhorster Heimatforscher Heinrich Albers hat die Gedenkstätte des Rigaer Ghettos besucht und dort einen Stein im Gedenken an die jüdische Familie Jacobs aus Esterwegen überreicht.

Schon vor mehreren Jahren, als Albers für ein Projekt in Esterwegen recherchierte, stieß er auf das Haus der Familie Jacobs an der Hauptstraße. Albers befuhr 2014 den Ort und lichtete alle Häuser ab. In seinem zwei Bände umfassenden Werk "Esterwegen" finden sich Informationen über alle Häuser und deren derzeitige und auch frühere Bewohner.









Bis 1941 lebte im Haus an der Hauptstraße 19 die Familie des Pferdehändlers David Jacobs. Mit seiner Frau Emilie und den sieben Kindern ist Jacobs im Dezember 1941 von den Nazis nach Riga deportiert worden. Im Zug über Werlte, Münster, Osnabrück und Bielefeld erreichten sie am 13. Dezember 1941 das kurz zuvor eingerichtete Rigaer Ghetto. Allein bei der "Freimachung" des Ghettos wurden knapp 30.000 lettische Juden umgebracht, um Platz zu schaffen.

Schicksal unklar

Über das weitere Schicksal der Familie ist Albers kaum etwas bekannt. Fest steht, dass die "Bewohner" mit der Auflösung des Ghettos ab Ende 1943 in umliegende Konzentrationslager gebracht oder in den Wäldern in der Region zu Tausenden erschossen wurden. Viele wurden auch gleich nach der Ankunft in Riga in andere KZ gebracht – oder getötet. Insgesamt wurden 25.000 Juden aus Deutschland nach Riga deportiert. Fast alle kamen ums Leben.

Aufgrund dieses unklaren Schicksals der Familie aus Esterwegen kam Albers auf die Idee, einen Stein mit deren Namen zu gravieren um ihn in der Gedenkstätte abzugeben. "Ich möchte nicht, dass diese Familie vergessen wird", sagt Albers, der Mitte Mai mit seinem Schwiegersohn Ralf Schmitz in Riga war. Mit seiner Idee habe er auch den Leiter der Gedenkstätte in Riga, Rabbi Menachem Barkahan, begeistern können. Nach der Ankunft im Museum des Ghettos suchten sie gemeinsam auf den Namenstafeln der Opfer – und fanden die Namen der Esterweger Familie.

Der Rabbi habe laut gerufen: "Sie leben, sie leben", nachdem die Familie entdeckt worden war, berichtet Albers. Nach einem Gespräch mit dem Geistlichen, der 25 Jahre als Rabbiner in Berlin gearbeitet hat, übergab ihm Albers den Stein, der einen besonderen Platz in der Gedenkstätte erhalten soll:









Vor dem Haus in der Hauptstraße sollen, so wünscht es sich Albers, künftig auch Stolpersteine gesetzt werden, damit auch in Esterwegen der Familie gedacht wird. Er sei schon in Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung, sagt Albers, der schon ein weiteres Projekt plant. Seine nächste Reise soll nach Dachau gehen. Dort wurde 1942 der ehemalige Wippinger Priester Heinrich Schniers von den Nazis getötet. Schniers, der aufgrund seines öffentlichen Konfliktes mit den Nazis sein Leben lassen musste, ist von der Kirche offiziell als Märtyrer ernannt worden.