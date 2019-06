Auf der Bürgerversammlung wurden die Ideen zum neuen Tourismuskonzept vorgestellt. Auch Tourismusmanager Norbert Rosema (links) und Gemeindedirektor Christoph Hüntelmann brachten sich mit ein. Foto: Insa Pölking

Esterwegen. Wie soll sich der Tourismus in Esterwegen in den kommenden Jahren entwickeln? Mit dieser Frage haben sich die Planungs- und Beratungsunternehmen MSP Impulsprojekt und BTE auseinandergesetzt. Erste Ansatzmöglichkeiten wurden auf einer Bürgerversammlung im Info-Zentrum in Esterwegen vorgestellt.