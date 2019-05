Hilkenbrook. Einige Änderungen im Vorstand hat es im Rahmen der Generalversammlung der KFD Hilkenbrook gegeben. Zudem wurden die KFD-Frauen über die Arbeit des Blutspendeteams informiert.

Die 2. Vorsitzende Margret Engling sowie die Seniorenbeauftragten Elisabeth Korte und Maria Kröger stellten sich auf der Versammlung nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Vorsitzende Maria Olliges bedankte sich bei allen für die geleistete Arbeit sowie für die gute Zusammenarbeit und überreichte jeweils ein kleines Dankeschön und einen Blumenstrauß als Anerkennung für ihr Engagement.

Unter der Wahlleitung von Thekla Schwarte wurde Olliges einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ebenso werden auch die Schriftführerin Helene Glandorf sowie die Kassenwartin Marion Lammers nach einstimmiger Wiederwahl in den nächsten vier Jahren für die Vorstandsarbeit zur Verfügung stehen. Zur Unterstützung des Vorstandes wurde Elsbeth Olliges als weiteres Mitglied vorgeschlagen und von den KFD-Frauen einstimmig gewählt. Elisabeth Mechelhoff wird in Abstimmung mit den Mitgliedern dem Vorstand ebenfalls zunächst für den Zeitraum eines Jahres zur Seite stehen.

Über die Arbeit des Blutspendenteams berichtete Regina Heldermann-Wempe im Rahmen eines kurzen Vortrages. Bereits seit Jahren übernimmt das Team, das aus Mitgliedern der KFD Hilkenbrook besteht, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz mindestens dreimal im Jahr die Organisation und Durchführung der Blutspenden. Dabei kümmert sich das Blutspendeteam vor allem um die Werbung neuer Blutspender und sorgt für einen reibungslosen Ablauf und für das leibliche Wohl der Spender.

Anschließend bedankte sich die Vorsitzende für das ehrenamtliche Engagement der Teammitglieder in den vergangenen Jahren. In einem kurzen Jahresrückblick berichtete sie über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Neben der Teilnahme an der Frauenkundgebung in Ahmsen organisierten die Mitglieder der KFD Maiandachten unter freiem Himmel sowie zwei Seniorennachmittage. „Der letzte Seniorennachmittag war sehr gut besucht und diesmal waren auch einige Herren anwesend“, berichtete die Olliges.

Als Dank für die ehrenamtliche Arbeit der KFD in verschiedenen Bereichen wurde auch im vergangenen Jahr das traditionelle „Dankeschön-Frühstück“ für die Mitglieder angeboten. Der Neujahrsempfang im Heimathaus war ebenfalls sehr gut besucht. Ebenso stieß die Veranstaltung zum Weltgebetstag auf größerer Resonanz als in den vergangenen Jahren. „Wir hatten einen sehr schönen Abend und hoffen, dass beim nächsten Mal noch mehr Frauen teilnehmen werden“, resümierte Olliges.