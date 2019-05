Surwold. In Surwold ist am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr ein 33-Jähriger, stark alkoholisierter Autofahrer gegen einen Baum gefahren.

Der Mann, der aus Papenburg stammt, fuhr mit einem Mazda auf der Esterweger Straße in Richtung Surwold. Dort kam er in einer leichten Kurve auf Höhe der Bergstraße von der Straße ab und kollidierte am rechten Fahrbahnrand mit einem Baum.

Ein Sprecher bezeichnete den Fahrer, der außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, als „absolut fahruntüchtig“. Ein Test ergab vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille, teilte die Polizei am Montag mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und zwecks Überwachung stationär im Krankenhaus aufgenommen, hieß es weiter. In Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht, heißt es in der Mitteilung von Montag. Am Auto entstand Totalschaden, am Sonntag war von einem Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro die Rede.