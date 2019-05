Für treue Mitgliedschaft ehrte die IG BAU mehrere Mitglieder. Foto: IG BAU

Surwold. Der Kreisverband Nord Emsland und der Ortsverband Meppen-Haren der Industriegewerkschaft (IG) Bauen Agrar Umwelt haben in Surwold mehrere Jubilare geehrt. IG-BAU-Regionalsekretär Olaf Damerow richtete in seiner Rede einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt.