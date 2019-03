Nordhümmling/Hilkenbrook. Auf der B401 ist es am Mittwochmorgen in Höhe Hilkenbrook zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

Wie es in einer ersten Meldung der Polizei heißt, geriet gegen 6.30 Uhr ein Fahrzeug, das in Richtung Oldenburg unterwegs war, bei einem Ausweichvorgang in den Gegenverkehr. Hierbei stieß es mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aktuell ist die B401 in diesem Bereich voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert an.

Weitere Informationen folgen.