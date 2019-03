Auf der Bundesstraße 401 hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Symbolfoto: Jürgen Mahnke/dpa

Hilkenbrook. Auf der B401 ist es am Mittwochmorgen in Höhe Hilkenbrook zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verletzt.