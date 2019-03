Surwold. Der EU-Abgeordnete Jens Gieseke (CDU) hat vor Schülern der Berufsbildende Schule der Jugendhilfeeinrichtung Johannesburg in Surwold aus Anlass des Josefstages eindringlich für ein geeintes Europa geworben. Der Johannesburg bescheinigte Gieseke indes eine wichtige Funktion in der Jugendsozialarbeit.

Der Josefstag, der alljährlich der 19. März ist, dient dazu, auf Arbeit in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit aufmerksam zu machen. Der Europaabgeordnete Gieseke verschaffte sich nun bei einem Besuch der Jugendhilfeeinrichtung einen Eindruck von der Arbeit, die dort geleistet wird. Dazu besichtigte er eine Tischlerei auf dem Gelände der Johannesburg und informierte sich über die angebotene beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Im Anschluss saß er mit einigen Schülern der Berufsbildenden Schule bei einem Frühstück zusammen, um den Schülern Rede und Antwort zu stehen.

Chancen für junge Menschen

Der Europapolitiker Gieseke, der seit fünf Jahren Mitglied des Europaparlaments ist, erklärte bei dem Gespräch, dass er den Josefstag gerne zum Anlass nehme, um Schulen zu besuchen und bei jungen Menschen für Europa zu werben. „Europa ist stark, wenn wir zusammenhalten und eine Einheit bilden“, so Gieseke. Durch eine solche Einheit ergäben sich Chancen für junge Menschen, wie die Möglichkeit ins Ausland zu gehen. Vielen würde diese durch den anstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) aber genommen werden. Auch regionale Unternehmen würden vom freien Binnenmarkt profitieren.

Das Leben selbst gestalten

Die Schüler indes zeigten großes politisches Interesse. Sie stellten Fragen zu Giesekes politischem Werdegang, zu Themen der Ökologie sowie seiner Meinung über die Johannesburg. Gieseke äußerte sich durchweg positiv zu der Jugendhilfeeinrichtung: „Diese Einrichtung bietet den Boden für Menschen, die ihr Leben selbst gestalten und in die Hand nehmen wollen.“ Er sei sehr stolz auf die Möglichkeiten, die die Johannesburg jungen Menschen biete und unterstütze sie regelmäßig durch Besuche und Gespräche.

Auf die Frage, wie er die Zukunft Europas sehe, entgegnete Gieseke, dass man aus dem Brexit Lehren ziehen solle und populistischen Kräften keinen Raum geben dürfe. Europa sei eine Verantwortung für jeden, die bei der Jugend anfange.

EU-Parlament wird am 26. Mai gewählt

Zum Abschied rief der Christdemokrat die Wahlberechtigten unter den Schülern dazu auf, an der Wahl des nächsten EU-Parlaments am 26.Mai teilzunehmen und appellierte an die jungen Erwachsenen, darauf zu schauen, wer ihnen Perspektiven schaffe.