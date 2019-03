Esterwegen/Sögel. Er ist Arzt – hat aber beruflich mehr mit Toten als Lebendigen zu tun: Der Hamburger Gerichtsmediziner Klaus Püschel hat den Hümmling bereist – und dabei auch den Fundort des "Jungen aus der Esterweger Dose" besucht.

Püschel zeigte sich fasziniert vom Fund, der vor ziemlich genau 80 Jahren im Norden der Samtgemeinde Nordhümmling gemacht wurde. Ende Februar 1939 wurden die Überreste eines etwa zwölf Jahre alten Jungen, der vor etwa 1000 Jahren gelebt hat, bei Arbeiten im 6000 Hektar großen Moorgebiet entdeckt.









Püschel untersuchte die Knochen des Jungen und stelle fest, dass er körperlich behindert war und stark gehinkt haben musste, da er an einer Entzündung des Knochenmarks gelitten hatte. Warum die Moorleichen so "dankbare" Überbleibsel sind, erklärt der 66-Jährige vor Ort im Esterweger Moor:









Seine Erkenntnisse zur Esterweger Moorleiche hat Püschel in einem Buch niedergeschrieben. Der renommierte Gerichtsmediziner, der etwa 1987 den unter mysteriösen Umständen gestorbenen Politiker Uwe Barschel obduziert hat, bietet seine Fälle seit einigen Jahren auch einer breiten Masse an.

Mittlerweile drei Bücher hat er veröffentlicht, sein neuestes "Der Tod gibt keine Ruhe" hat Püschel bei seinem Besuch im Emsland im Schloss Clemenswerth vorgestellt. Darin beschreibt er aktuelle und auch historische Fälle – auch der legendäre Pirat Klaus Störtebeker wird thematisiert. Eingeladen worden zur Lesung war er vom Fachforum Rechtsmedizin, dessen Sekretär der Sögeler Hermann Weller ist.

Kapitel über Fritz Honka

Nichts für schwache Nerven ist die Geschichte des Hamburger Frauenmörders Fritz Honka, die derzeit im Kinofilm "Der goldene Handschuh" gezeigt wird. Auch Püschel hat Honka ein Kapitel in seinem neuen Buch gewidmet. Fast noch schlimmer als die Obduktionsberichte über die Leichenfunde der vier Frauen, die von 1971 bis 1975 von Honka umgebracht wurden und die er zum Teil zerstückelt in seiner Wohnung aufbewahrt hatte, sei aber eine andere Tatsache: "Niemand hat diese Frauen vermisst", sagte Püschel. Nur durch einen Zufall seien die Taten ans Licht gekommen. Die Frauen, meist Prostituierte, hätten ein trostloses Dasein am Rande der Gesellschaft gepflichtet, "ohne Familie, ohne Freunde", so Püschel.









Fall nach 30 Jahren geklärt

Im Gegensatz dazu berichtete Püschel über eine weitere, bis heute nicht gänzlich aufgeklärte Mordserie aus der Lüneburger Heide, bei dem die Polizei anfangs nur von einer vermissten Person ausgegangen war. Nur durch den langen Atem des Bruders der Vermissen konnte der Mord an seiner Schwester geklärt werden – 30 Jahre nach dem plötzlichen Verschwinden der Frau. Aufgrund von Spuren in einem geheimen Zimmer im Haus des vermeintlichen Täters, der sich im Gefängnis umgebracht hatte, liege die Zahl der vermuteten Mordfälle laut Püschel zwischen 20 und 100. Vielen müsse noch nachgegangen werden, jedoch fehle der Polizei dafür die Zeit und das Personal.

Weiter zu aktuellem Mordfall

Viel Applaus erhielt Püschel für seinen teils launigen, aber stets interessanten Vortrag, den er mit einem aktuellen Fall noch anreichern konnte. So musste er gleich am nächsten Morgen nach dem Vortrag nach Dithmarschen aufbrechen, da dort Teile eines Leichnams gefunden worden waren, die einbetoniert in einem Fluss gefunden worden waren. Die Todesursache sei auch schon gefunden: "Mord", meint Püschel. Woher er das wisse? "Im Kopf steckt eine Kugel." Seine Kollegen hatten den Schädel bereits geröntgt. So machte sich der Rechtsmediziner mit einer gewissen Vorfreude vom Hümmling wieder in Richtung Hamburg auf.