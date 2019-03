mls Breddenberg-Heidbrücken. Im Rahmen des Medienprojektes „Ran an den Computer – Schüler schulen Senioren am PC“ erklärten zwölf Viertklässler der Grundschule Breddenberg-Heidbrücken ihren Großeltern den Umgang mit dem PC und dem Internet.

Mit großem Interesse ließen sich einige Senioren von ihren Enkelkindern die Welt der Computer und des Internets näherbringen. Die Schüler der Grundschule Breddenberg-Heidbrücken konnten viele Fragen klären: Wie heißen die Teile des Computers, wie kann ich ein Schreibprogramm benutzen und was bedeutet eigentlich „im Internet surfen“?

Die Viertklässler bewiesen damit eindrucksvoll, dass auch die ältere Generation noch etwas von den Jüngeren lernen kann. Für die Kinder war es vor allem spannend, einmal in die Lehrerrolle zu schlüpfen und ihren Großeltern geduldig alles rund um den Computer zu erläutern. Mit einer gemütlichen Kuchenrunde klang der Schulungstag für die Beteiligten aus.

Das generationsübergreifende Projekt „Ran an den Computer!“ ist seit Jahren fester Bestandteil des Jahresplans der Grundschule Breddenberg-Heidbrücken und wurde landesweit durchgeführt, initiiert vom Verein n-21: Schulen in Niedersachsen online. Unterstützung gibt es auch von der Sparkassen Emsland, vertreten durch Martina Rosenboom-Büter. Da der Computer und das Internet eine immer größer werdende Rolle im gesellschaftlichen Leben einnehmen, sei der Erwerb von Medienkompetenz auch für die ältere Generation wichtig und hilfreich für den Alltag, so das Ziel des Projektes.