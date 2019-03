Surwold. In Abstimmung mit den örtlichen Vertretern der Landwirtschaft hat die Gemeinde Surwold damit angefangen, Wegeseitenräume durch Eichenpfähle mit weißem Kopf zu kennzeichnen – und so der Natur neue Flächen zur Verfügung zu stellen.

Im ersten Schritt sollen jetzt ausgewählte Flächen – etwa drei Hektar – im Laufe dieses Frühjahrs mit kräuterreichem, zertifiziertem Saatgut hergerichtet werden, wie Bürgermeisterin Andrea Schmidt mitteilt. Damit soll ein Beitrag zur biologischen Vielfalt geleistet und auch dem Insektensterben entgegengewirkt werden.

Wie Schmidt weiter erklärt, wird die Maßnahme von den Landwirten und von der örtlichen Jägerschaft ausdrücklich befürwortet. Das Saatgut besteht zu 90 Prozent aus sogenannten Leguminosen und Kräutern, die von Natur aus in der Norddeutschland beheimatet seien, vielerorts aber nur noch selten vorkämen oder gar ausgestorben seien. Diese Flächen werden in bestimmten Abständen von der Gemeinde gemäht und dürfen nicht länger zusammen mit den angrenzenden Flächen bearbeitet werden, so Schmidt.

Per Navigation eingemessen

Die mit einem weißen Kopf versehenen Pfähle stehen an einem Grenzpunkt, der über Satellitennavigation ermittelt wurde. Dabei ist laut Schmidt nicht in jedem Fall der dazugehörige Grenzstein noch vorhanden, oftmals aber eine tieferliegende, unterirdischen Markierung. Die mit einem roten Kopf versehen Pfähle stehen etwa 50 Zentimeter von dem Grenzpunkt entfernt auf gemeindeeigenem Grund.



Die ermittelten und eingesäten Flächen werden dem Landkreis Emsland für das dort geführte Ökokataster gemeldet. Die Gemeinde Surwold kann die Flächen als Kompensation bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete geltend machen.

Regelmäßige Kontrolle

Die Flächen werden in regelmäßigen Abständen auf ihre ökologische Wertigkeit kontrolliert. Schmidt weist darauf hin, dass ein bei der Bewirtschaftung der Flächen umgefahrener Pfahl sofort an Ort und Stelle wieder aufgerichtet werden muss. Ansonsten werde ein umgefahrener Pfahl auf Kosten des Eigentümers durch die Gemeinde neu eingemessen und aufgestellt.