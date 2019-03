Esterwegen. Im Rahmen der Generalversammlung des Männergesangvereins St. Johann Esterwegen sind gleich mehrere Sänger für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft im Chor geehrt worden.

Auszeichnungen in Form einer Ehrennadel sowie einer Urkunde für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft im Chor wurden Hermann Borgmann, Liedervater des Chores, sowie Bernhard Böhmker zuteil. Für sein 50-jähriges Mitwirken im Männergesangverein wurde Bernd Peters ebenfalls mit einer Ehrennadel sowie einer Urkunde geehrt.

Hans Thomes und Hans Lindemann, der als ehemaliger Vorsitzender auch viele Jahre im Vorstand tätig war, erhielten entsprechende Auszeichnungen für 45 Jahre aktives Singen. Überreicht wurden die Auszeichnungen vom Vorsitzenden des MGV, Wilhelm Küwen. Eine weitere Auszeichnung überreichte Dirigent Dieter Engbers Wilhelm Küwen selbst, der dem Chor nun seit 15 Jahren angehört.

In seinem kurzen Rückblick zeigte sich Engbers sehr zufrieden mit der Beteiligung der Chormitglieder, vor allem an den Übungsabenden. Der Chor nehme sehr aktiv an den Proben und Auftritten teil. Vor allem bei den Proben könne er eine sehr hohe Beteiligung verzeichnen. „Es wäre wünschenswert, wenn das so bleibt“, erklärte Engbers.

Auch die mehrtägige Chorfreizeit in Stapelfeld sei ein voller Erfolg gewesen. „Alle Sänger, die teilgenommen haben, waren hellauf begeistert“, berichtete der Dirigent und rief die Mitglieder dazu auf, auch an der kommenden Chorfreizeit zahlreich teilzunehmen.

Pater Lukas, Präses des Kirchenchores, bedankte sich für die Einsatzbereitschaft des Chores in der Kirchengemeinde: „Euer Engagement ist super.“ Er lobte die „tollen Gesänge“, mit denen der Kirchenchor einige Gottesdienste gestaltete: „Wenn der MGV in der Kirche singt, kommen immer mehr Leute“, so Lukas.

In seinem Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres bedankte sich der Vorsitzende Küwen zunächst beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und sprach dem Dirigenten des Chores neben seinem Dank auch ein Lob aus: „Wir haben kreisweit einen sehr guten Dirigenten.“

Neben zahlreichen Auftritten bei familiären Festen von Chormitgliedern, bei kirchlichen Festen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen gestaltete der MGV zusammen mit dem Frauenchor, dem Kinderchor sowie dem Jugendchor aus Bockhorst traditionell das Adventskonzert. Auch das gelungene Winterfest zusammen mit dem Frauenchor sowie der alljährliche Herrenabend zählten zu den Highlights des Vereinsjahrs.