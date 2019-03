Börgerwald. Die Vorsitzenden des Vorstandes des KLJB-Dekanates Hümmling sind auf der jüngsten Generalversammlung in ihren Ämtern bestätigt worden.

Vertreter der 27 Ortsgruppen des Dekanates waren in Börgerwald erschienen, um die Berichte über die Tätigkeiten zu hören und mehr über die Kassenbewegungen des vergangenen Geschäftsjahres zu erfahren. Wie der Vorstand mitteilte, sollte der Austausch zwischen den verschiedenen Ortsgruppen gefördert werden. So konnten die Jugendlichen ihre eigenen Erfahrungen zu Themen wie Mitgliedermotivation, Spendenaktionen oder mögliche KLJB-Veranstaltungen mit den anderen Anwesenden teilen.

Bei den Wahlen standen der Vorsitzende Lukas Kley aus Flechum und die zweite Vorsitzende Jana Abeln aus Lahn zur Wahl. Beide wurden einstimmig wiedergewählt, sodass der Dekanatsvorstand ohne Personalwechsel in das kommende Jahr geht.

Weiterhin waren laut Mitteilung der KLJB die Vertreter kooperierender Verbände zu Gast. Claudia Schulte vom BDKJ warb für die Aktivitäten des Katholischen Jugendbüros Emsland-Nord, zum Beispiel die Jugendgottesdienst-Reihe „Come and Pray“, welche dieses Jahr im Jugendkloster Ahmsen veranstaltet wird.

Hanna Geers präsentierte den Verein „Jugend stark machen“. Dieser Förderverein bietet sowohl finanzielle Unterstützung für Jugendorganisationen an, hilft aber auch in anderen Fragen und bietet einen Spiele-Anhänger zum Verleih an.

Im Ausblick auf das Jahr wurde die 72-Stunden-Aktion vorgestellt. 22 KLJB-Ortsgruppen aus dem Dekanat Hümmling haben sich hierfür angemeldet. Zudem werden in diesem Jahr ein gemeinsames Klettern in Surwold, das Dekanatsquiz, die Dekanatsmesse und ein Wochenende an der Nordsee angeboten. Im Januar 2020 soll das 70-jährige Bestehen des Dekanates Hümmling mit einem Festball gefeiert werden.