Surwold. Im Erholungsgebiet Surwolds Wald beginnt am Sonntag, 3. März 2019 die Saison. Vorerst an Sonn- und Feiertagen können die Rodelbahn, die Minigolfanlage, der Aussichtsturm und der Märchenwald besucht werden.

Die einzelnen Attraktionen sind an den Öffnungstagen von 10 bis 18 Uhr besetzt. Ab den Osterferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, also ab dem 7. April ist dann auch wieder an den Werktagen geöffnet. An den moderaten Eintrittspreisen, die einzeln für die Nutzung von Rodelbahn oder Minigolf bezahlt werden müssen, hat sich nichts geändert.





Der Abenteuerspielplatz oder ein einfacher Waldspaziergang bleiben kostenfrei. Für den Kletterwald und den neuen 3D Bogenpark gelten zum Teil andere Öffnungszeiten. Letztgenannter eröffnet wie berichtet am Sonntag, 7. April.

Den Terminkalender 2019 von Surwolds Wald mit allen Öffnungszeiten gibt es hier. Die Saison in Surwolds Wald endet Ende Oktober.