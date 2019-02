Börgermoor. Die Kolpingsfamilie Börgermoor hat auf ihrer Generalversammlung Wilhelm Kleinhaus geehrt. Er gehört dem 1948 gegründeten Verein seit nunmehr 70 Jahren an.

„Unsere Kolpingfamilie war gerade erst gegründet worden, als sich der Jugendliche Wilhelm Kleinhaus entschloss, bei uns Mitglied zu werden und unsere Arbeit über Jahrzehnte in vielfältiger Weise zu unterstützen“, lobte Vorsitzender Gerd Düthmann den Jubilar, der damit die längste Vereinszugehörigkeit besitzt.

Worte des Dankes und der Anerkennung richtete auch Präses Pfarrer Karl-Heinz Santel an ihn sowie an die weiteren langjährigen Mitglieder. Sich einer guten Sache anzuschließen erfordere Mut, sich dieser Angelegenheit aber fortdauernd zu widmen und ihr sein Leben lang die Treue zu halten, zeuge von wahrer Stärke, so der Geistliche.

Werk Adolph Kolpings begeistert auch heute noch

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Hermann Dinklage, Hermann Hermes, Gerhard Sandten und Heinrich Voss geehrt. Eine Urkunde und eine Ehrennadel für 25 Jahre erhielt Margret Freimuth. Die Neuaufnahme von einigen Erwachsenen sowie einer großen Zahl von Jugendlichen, die sich der Gruppe Jungkolping anschließen wollen, wertete Vorsitzender Düthmann als einen Beleg dafür, dass das Werk Adolph Kolpings auch heute noch zu begeistern verstehe.

In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende der 150 Mitglieder starken Einrichtung die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Als herausragend stellte er unter anderem die Altkleidersammlung, die Doppelkopf- und Skatturniere, das Kreuztragen und die Teilnahme am Weltgebetstag in Heede heraus. Besonders gut besucht gewesen seien das Spargelessen und die Bootstour mit dem Surwolder Yachtclub. Aktiv eingebracht hatten sich die Börgermoorer Kolpinger unter anderem bei den Feiern zur Erstkommunion und zur Firmung, zu Ostern und Fronleichnam sowie zum Erntedank und zum Volkstrauertag.

Alle Amtsinhaber wiedergewählt

Zügig über die Bühne ging der Tagesordnungspunkt Neuwahlen. Alle bisherigen Amtsinhaber traten erneut und wurden ohne Gegenkandidaten mit einstimmigen Voten bestätigt. Dem neuen Vorstand gehören an: Vorsitzender Gerd Düthmann, zweite Vorsitzende Annemarie van Zadel, Kassenwart Franz-Josef Thomann, Schriftführerin Margret Freimuth und Präses Pastor Karl-Heinz Santel. Beisitzer sind Norbert van Zadel, Bene Wessels, Heinz Stevens, Hans-Josef Schülke, Johannes Kreuzjans, Christoph Többen, Felix Thomann und Hannes Knuth.