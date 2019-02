Bockhorst. Bei einem Unfall in Bockhorst am frühen Montagabend sind zwei Erwachsene und zwei Kinder leicht verletzt worden.

Die 22 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kia fuhr gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Bockhorst in Richtung Ortsmitte. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Als sie nach links in die Schulstraße einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Fahrer eines Ford Transit. Die Autos stießen zusammen. Die Mutter wurde dabei eingeklemmt und wie ihre beiden Kinder und der 66-jährige Fahrer des Transits leicht verletzt. Nach weiteren Angaben der Polizei entstand an beiden Autos augenscheinlich Totalschaden.