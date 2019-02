mls Esterwegen. Beim Winterfest der Freiwilligen Feuerwehr Esterwegen hat das Ortskommando von 65 Einsätzen und 4000 abgeleisteten Stunden berichtet. Außerdem freuen sich die Kameraden über Zuwachs.

Aufgrund des Einsatzes in Breddenberg begann das Winterfest der Freiwilligen Feuerwehr Esterwegen mit Verspätung. Da Ortsbrandmeister Michael Otten und sein Stellvertreter Toni Lindemann verhindert waren, moderierte Uli Brake aus dem Ortskommando den offiziellen Teil des Winterfestes. In einem kurzen statistischen Rückblick fasste er die Einsätze und Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Insgesamt wurde die Feuerwehr Esterwegen zu 65 Einsätzen gerufen mit rund 4000 abgeleisteten Stunden. Weiterhin durfte er neue Mitglieder begrüßen: „Zahlreiche Neuaufnahmen sprechen von einem regelrechten Boom auf die Feuerwehr, darunter ist sogar erstmals eine Frau in die Feuerwehr Esterwegen aufgenommen worden“, sagte Brake. Anschließend bedankte er sich bei den Kameraden und deren Partnerinnen für die geleistete und nicht immer einfache Arbeit im vergangenen Jahr sowie bei der Samtgemeinde (SG) für die gute Zusammenarbeit und die gute Ausstattung der Wehr.

2018 ein „bombiger Sommer“

Abschnittsleiter und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Gerd Köbbe sprach in seiner Rede von einem „bombigen Sommer“ und meinte damit den lange Hitzephase mit zahlreichen Einsätzen sowie den Moorbrand auf dem WTD-Gelände in Meppen. Weiter informierte Köbbe über den Sachstand beim CBRN-Konzept, für das er warb. Die Abkürzung steht für chemisch-biologisch-radiologisch und nuklear und löst das ABC-Konzept (atomar, biologisch, chemisch) ab. Er sehe Bedarf für die Feuerwehr Esterwegen, sich dabei einzusetzen. Auch Gemeindebrandmeister Holger Fennen lobte die geleistete Arbeit der Feuerwehr und die gute Zusammenarbeit aller Wehren in der SG Nordhümmling. Erstmals wurde im Mai 2018 ein gemeinsames Fest aller Ortswehren der SG in Esterwegen mit durchweg positiver Resonanz gefeiert.

Betroffenheit über Unfall in Breddenberg

SG-Bürgermeister Christoph Hüntelmann (CDU) zeigte sich in seinen Grußworten tief betroffen über den Unfall in Breddenberg und sprach allen Beteiligten eine schnelle Genesung aus. „Hier wird wieder einmal deutlich wie wichtig eine gut ausgebildete und ausgestattete Feuerwehr ist“, erklärte er und bedankte sich bei den Kameraden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Ferner erklärte er, dass die SG in den nächsten Jahren fünf Millionen Euro in die Feuerwehren investieren wolle. In diesem Sommer habe sich wieder einmal gezeigt, dass das mehr als vierzig Jahre alte Tanklöschfahrzeug 8 W unverzichtbar sei und stellte eine Ersatzbeschaffung in Aussicht. Auch werde die Feuerwehr Esterwegen zur Schwerpunktfeuerwehr heraufgestuft.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Ehrenbrandmeister Wilhelm Düttmann erhielt für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Esterwegen das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes. Düttmann leitete 33 Jahre lang als Ortsbrandmeister die Geschicke der Feuerwehr Esterwegen von 1976 bis 2009. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Klaus Jansen das niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen. Als Sicherheitsbeauftragter unterstütze er über viele Jahre das Ortskommando. Bernhard Böhmer und Frank Meyer wurden für jeweils 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr mit den entsprechenden Abzeichen geehrt. Weiterhin standen einige Beförderungen auf dem Programm, die im Vorfeld auf der Grundlage der erfolgreichen Teilnahme an verschiedenen Lehrgängen und Erfüllung der Mindestdienstzeit beschlossen worden waren. Fennen nahm die Beförderungen mit Übergabe der entsprechenden Urkunden vor. So wurde Peter Neumann vom Oberlöschmeister zum Hauptlöschmeister befördert, Andreas Munk erhielt die Beförderung zum Oberlöschmeister, Michael Stindt wurde zum Löschmeister befördert sowie Andreas Breer zum Hauptfeuerwehrmann. Andre Friesenborg, Jannis Brake und Markus Schulte erhielten Urkunden zur Beförderung zum Oberfeuerwehrmann und Kai Uwe Christians und Heinz Behrens wurden jeweils zum Feuerwehrmann befördert.