Über die Neuregelung der Düngeverordnung informierte in Surwold Reno Furmanek, Leiter der Düngebehörde in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Foto: Christian Belling

Surwold. „Bringen wir es auf den Punkt: Die von der EU geforderten Nachbesserungen an der Düngeverordnung haben es in sich und stellen eine Verschärfung dar.“ Über die Weiterentwicklung der Düngeverordnung von 2017 sowie die Auswirkungen für die Landwirte hat Reno Furmanek, Leiter der Düngebehörde in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, auf der Ausschusssitzung des landwirtschaftlichen Kreisvereins Aschendorf-Hümmling im Waldhotel in Surwold informiert.