gar Esterwegen. Die Ortsgruppe Esterwegen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) hat nach einjähriger kreativer Vakanz wieder ein Leitungsteam.

Gut 100 Frauen waren ins Info-Zentrum gekommen, wo es um den Fortbestand der 250 Mitglieder zählenden KFD-Gemeinschaft ging. In der vorangegangenen Mitgliederversammlung hatte der Vorstand bekannt gegeben, nicht wieder kandidieren zu wollen. Es wurden keine neuen Frauen für die Führungsarbeit gefunden, sodass Maria Oldiges, die 17 Jahre als Vorsitzende der KFD Esterwegen fungierte, den Regionalvorstand der Region Hümmling und das Diözesanbüro über die drohende Auflösung informierte und um Unterstützung bat. Daraufhin wurde eine öffentliche Versammlung einberufen mit dem Ergebnis, mit dem Verein in eine einjährige kreative Vakanz zu gehen. Der alte Vorstand um Maria Oldiges, Angela Meiners, Christa Brake, Maria Braak, Thekla Jungsthöfel und Leni Kassens hatte sich für die Auszeit zur kommissarischen Weiterführung des Vereins bereit erklärt. „Außerdem wurde auf der Versammlung mit den Frauen eine ,Zukunftswerkstatt‘ als Aktionstag beschlossen, bei der wir mit den inzwischen acht interessierten Frauen Ideen für eine mögliche Umstrukturierung der Vorstandsarbeit sammelten“, berichtete Egelkamp über das erfolgreiche Projekt und fügte hinzu: „Durch die veränderten Umstände, dass Frauen geringere zeitliche Ressourcen haben und sich nicht mehr an längerfristige Aufgaben binden möchten, ist es wichtig, den Vorstand von Teilaufgaben zu entlasten und auf viele Schultern zu verteilen“.

Zunächst für ein Jahr verpflichten

Diese Idee trug Gaby Jansen vom nun neu gewählten Leitungsteam den Frauen auf der Jahreshauptversammlung vor. „Wir suchen Frauen, die sich für ein Jahr verpflichten, sich ihren Fähigkeiten nach in Untergruppen einzubringen. Danach können sie entscheiden, ob sie weitermachen“. Dieses Konzept sprach viele Frauen an, die sich dann spontan bereit erklärten, im Team mit je einer Ansprechpartnerin in Untergruppen mitzuwirken. Dazu gehören die Gruppen Grillen, Frühstück, Neujahrsempfang, Adventsfeier, Ausflüge, Weltgebetstag, Karfreitagskreuzweg, Fahne, Geburtstage, Frau und Mutter und Montagsgebetsstunde.

„Ich stehe hier und staune. Die Esterweger Frauengemeinschaft ist vorbildlich“, freute sich Lydia Egelkamp, Frauenseelsorgerin im Bistum Osnabrück, über den gelungenen Umbruch. Mit den Erfahrungen des alten Vorstandes und der Unterstützung der neuen Unterteams könne die KFD Esterwegen gelassen in die Zukunft gehen, so Egelkamp weiter, die sich bei den Frauen des ehemaligen Vorstandes für die geleistete Arbeit bedankte und dem neuen Leitungsteam viel Erfolg beim Neustart wünschte.

Zum neuen Vorstand gehören neben Jansen Christel Deters, Sini Kossenjans, Karin Klatte, Renate Brake, Gesina Hanneken, Ira Lindemann und Anja Mertens. Schwester Birgitta vom Kloster Esterwegen wurde einstimmig zur geistlichen Begleiterin gewählt. Neue Kassenprüferinnen sind Leni Kassens und Maria Braak.