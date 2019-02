mls Hilkenbrook. Ausgelassene und heitere Stimmung herrschte beim Frauenkarneval in Hilkenbrook. Die Närrinnen feierten unter sich, nur beim „Tanz mit Franz“ wurde ein Mann zugelassen.

Zahlreiche Frauen aus Hilkenbrook und Umgebung waren der Einladung zum traditionellen Frauenkarneval gefolgt und feierten bei bester Stimmung zusammen mit den Akteurinnen des Karnevalsprogramms ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Außer einem Herren, nämlich „Tanz mit Franz“, der während des Abends für die musikalische Unterhaltung sorgte, war dem männlichen Geschlecht der Zutritt verboten worden. Schon gleich zu Beginn stimmte das Publikum begeistert mit ein, als alle Akteure gemeinsam das Begrüßungslied anstimmten. Anschließend wienerte Putzfrau Erna, dargestellt von Maria Wempe, die „letzte platt prootende Putzfrau vor der B 401“ noch kurz die Bühne und berichtete von ihrem „Palettenkleid von Zalando“ und der Unterwäsche, die ihr eine tolle Silhouette „von Hals bis tau de Feute“ bescherte, jedoch die Füße auf Schuhgröße 60 anschwellen ließ. Dass Karin Sickert als gebürtige Kölnerin den Karneval bereits in die Wiege gelegt bekommen hatte, wurde spätestens klar, als sie mit ihren Witzen und lustigen Anekdoten zwischen den Auftritten die Närrinnen glänzend unterhielt.

Weitere Höhepunkte des Programms waren unter anderem die Tanzeinlage der Tanzmariechen Vanessa Freking-Büter und Julia Schwarte und der Auftritt des „Knieballetts“. Das Publikum klatschte begeistert mit und spendete anschließend einen riesigen Beifall. Elke Großer und Brigitte Diekhaus ernteten als Conny und Petra viele Lacher bei ihren Yoga-Übungen, denn Petras Mann Gerhard konnte nach einer „homopathischen“ Behandlung plötzlich Stricken, während Petra sich nun rasieren musste. Trotzdem litt Gerhard plötzlich an hohem Fieber, das laut Einmach-Thermometer bereits auf „Mirabelle“ gestiegen war. Früher aber seien die Männer ja noch richtige Kerle gewesen, sehnten sich Conny und Petra einige Jahrzehnte zurück, denn wenn ein richtiger Kerl Honig wollte, dann lutschte er eine Biene.

Neuinterpretation des Märchens Aschenputtel

Auch Marlies (Marlies Kohlenberg), die ihren Mann auf einem Maskenball kennengelernt hatte, aber leider zu spät erkannt hatte, dass er gar nicht maskiert gewesen war, konnte einige wichtige Themen an die Frau bringen. So gebe es seit kurzem Viagra als Salbe für die Frau. Zwischen die Beine gestrichen könne diese nun länger in der Küche stehen. Für tosenden Applaus sorgte auch eine neue Interpretation des Märchens „Aschenputtel“ mit dem Prinzen (Brigitte Diekhaus), der hübschen Prinzessin (Andrea Robbers), den bösen Schwestern (Lina Helmer und Sabrina Kaiser) sowie der sich ständig zu Wort meldenden Fee (Elke Großer).

Die treu sorgende Mutter vom Lande (Andrea Robbers) berichtete in ihrem Brief an den Sohn in der Stadt vom Tod des Onkels, der in einem Whisky-Fass ertrunken war. „Einige Männer wollten ihn retten, doch er leistete heftigen Widerstand. Wir haben ihn verbrennen lassen; es hat drei Tage gedauert, bis wir ihn gelöscht hatten.“ Auch der Schluss durfte nicht fehlen: „P.S.: Ich wollte dir noch Geld mitschicken, doch ich hatte den Brief schon zugeklebt.“ Nachdem sich abschließend die zwei Studienteilnehmerinnen (Andrea Robbers und Marlen Böckmann-Kreuzhermes) ihr Gewicht und ihre Oberweite umständlich zurecht geschummelt hatten, ging der Abend mit einer Tanzeinlage und einer Polonaise durch den Saal nahtlos mit der anschließenden Karnevalsparty für alle Frauen bis tief in die Nacht weiter.