pm/dgt Friesoythe. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Schließung des Friesoyther Traditionsunternehmens „Schinken Einhaus“ durch die Reinert-Gruppe. Zusammen mit dem Betriebsrat werde man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um für die 86 Beschäftigten bestmögliche Regelungen durchzusetzen.

Die Reinert-Gruppe hatte die Schließung am 13. Februar angekündigt und dies mit fehlender Auslastung an den eigenen Standorten und den verschärften Wettbewerbsbedingungen in der Wurstbranche begründet. Die Produktion am Standort Friesoythe soll zum Jahresende 2019 nach Versmold verlagert werden. Mitarbeiter könnten zu gleichen Bedingungen in Vörden weiterarbeiten.

„Die Ankündigung der Betriebsschließung kam für alle absolut überraschend“, wird Christian Wechselbaum, Gewerkschaftssekretär der NGG in der Region Oldenburg/Ostfriesland, in einer Mitteilung zitiert. Noch auf der jüngsten Betriebsversammlung im Oktober 2018 habe es keine Hinweise auf eine mögliche Schließung gegeben. „Gerade für die vielen älteren und langjährig Beschäftigten war die Nachricht ein großer Schock. Wir bedauern, dass mit Schinken Einhaus der Region ein Traditionsbetrieb verloren gehen soll“, so der Funktionär.

Er forderte die Reinert-Gruppe auf, „mehr machen müssen, als nur Arbeitsplätze an anderen Standorten anzubieten“. Für viele Beschäftigten käme ein Wechsel nicht in Frage. „Wir bestehen darauf, dass die Leistung der Beschäftigten honoriert wird, die dem Unternehmen bis heute die Treue halten und einen guten Job machen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Gewerkschaft NGG kündigte an, jetzt zusammen mit dem Betriebsrat die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan vorzubereiten. Gleichzeitig werde NGG verstärkt in die Vorbereitung der ohnehin anstehenden Tarifverhandlungen einsteigen. „In den nächsten Wochen ist zu klären ob, wann und wie der Betrieb geschlossen wird. Dabei werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Der Arbeitgeber kann sich auf einen harten Kampf einstellen“, so Wechselbaum.