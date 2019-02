Bockhorst. Zum ersten Mal in der 73-jährigen Geschichte der DJK Sportfreunde Bockhorst haben die Vereinsmitglieder eine Frau zur Vorsitzenden gewählt.

Inge Brand wird die Geschicke der Sportfreunde in Zukunft leiten. „Wir haben heute einen historischen Tag in der DJK-Sportfreunde-Familie“, kündigte ihr Amtsvorgänger Heinz Jansen in der Generalversammlung im Vereinslokal Robben beim Blick auf 38 der insgesamt 358 Mitglieder an.

Inge Brand ist in der Region vor allem durch ihre Tätigkeit als Leiterin der Geschäftsstelle des DJK-Diözesanverbandes in Meppen gut bekannt. Innerhalb der Sportfreunde hatte sie bis dato kein Vorstandsamt inne. Nach sechs Jahren als Vorsitzender schieden neben Jansen aus dem Führungsgremium die bisherige Jugendwartin Melanie Eilers, der 2. Vorsitzende Heinz Hanneken und Kassenwart Hermann Hanneken aus.

Dem engeren Vorstand gehören weiterhin, allerdings mit zum Teil neuen Aufgaben, Tina Hanneken (2. Vorsitzende), Christina Pollak (Kassenwartin), Vanessa Memering (Frauenwartin), Anke Hanneken (stellvertretende Frauenwartin), Jürgen Ortmann (Fußballobmann) und Bettina Hanneken (Sportwart und kommissarische Schriftführerin) an. Die Vorstandsmannschaft komplettiert Robin Bruns als neuer Jugendwart.

Besondere Ereignisse, so sagte Heinz Jansen im Jahresbericht, waren ein mit dem Malteser Hilfsdienst Burlage durchgeführter Erste-Hilfe-Kurs, das Abbrennen eines Osterfeuers zusammen mit der Landjugend (Jansen: „Wir sollten die gute Zusammenarbeit fortsetzen.“) sowie das Setzen eines Maibaumes mit einem Angebot für Jung und Alt, besonders für Familien.

Erfolgreich sei auch das Vereinsfest gewesen. Der Vorstand habe den Abend genutzt, Hermann Hanneken für langjährige Tätigkeit im Ehrenamt, die Damen der SG Burlage/Bockhorst als Mannschaft, Vanessa Memering als Sportlerin und Matthias Memering als Sportler des Jahres auszuzeichnen.

Als Folge der neuen Datenschutz-Grundverordnung erfolgte die Abmeldung der Vereinshompage. Im Vereinsheim ist Jansen zufolge ein WLAN-Hotspot eingerichtet worden. Präsent war der Verein auf dem Kreisfußballtag und dem DJK-Verbandstag.

Beim Rückblick auf das sportliche Geschehen sagte Jansen, dass das Sportangebot neben Fußball auch Gymnastik, Karate, Kinderturnen, Tischtennis und Völkerball umfasse. „All denen, die in unserem Bockhorst im Jahresverlauf in Gruppen, als Organisatoren oder Helfer im Hintergrund tätig sind, gilt für ihr Engagement ein besonderer Dank“, so Jansen.

Hinsichtlich der nächsten Vereinsjahre gelte es, die Sparten zu sichern. „Vielleicht gelingt es, unser attraktives Angebot sogar auszubauen.“ Die Infrastruktur sei mit einem fantastischen Vereinsheim, einer Fußballanlage und einer Sporthalle vorhanden, erklärte Jansen.

Er verhehlte in diesem Zusammenhang nicht, dass er sich um das weitere Bestehen der Herrenmannschaft sorge und es weiteren Kraftanstrengungen bedürfe, auch zukünftig eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Aktuell stehen die Sportfreunde auf dem ersten Nichtabstiegsplatz der 2. Kreisklasse. Eine Herausforderung sieht Jansen in dem 2021 anstehenden Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen, das in einem würdigen, aber einfachen Rahmen gefeiert werden soll.

Ergänzend zu Jansens Ausführungen sagten Sprecher verschiedener Gruppen, dass die Altherrenfußballer eine Zwei-Tages-Tour nach Thüringen unternahmen, die Tischtennissportler bei einem internationalen Turnier an der Platte standen, die Fußballdamen mit dem Titelgewinn liebäugeln und bei den jüngsten Fußballern eine neue Mannschaft in der untersten Altersklasse gebildet wurde. Nachgeholt werden soll die Ehrung von Hermann Hanneken, der an der Versammlung nicht teilnehmen konnte. Er wird für seine langjährige Tätigkeit mit der DJK-Treuenadel in Gold geehrt.