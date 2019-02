Esterwegen. Der Rotary-Club Hümmling zu Sögel hat den Schülern der 3. und 4. Klassen der Grundschule Esterwegen Bücherspenden überreicht. Das geht aus einer Mitteilung des Rotary-Clubs hervor.

Die Übergabe der Bücher ist Teil des bundesweiten Rotary-Projekts „Lesen lernen – Leben lernen“ zur Förderung des Leseverständnisses von Schülern. Die 3. Klassen erhielten das Buch „Sausewald“ und die 4. Klassen das Buch „Auf der Suche nach Nima“. Der Rotary-Club verfolgt damit nach eigenen Angaben das Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der Lesekompetenz der Schüler zu leisten.

In dem Lese-Projekt stehe dabei die Eigeninitiative der Kinder im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit dem Inhalt eines Buches in der Schule mache den Kindern Spaß und ermögliche vielfältige Erlebnisse, baue Gefühle und kognitives Verstehen auf. Das bundesweite Lese-Projekt gibt es seit mehr als zehn Jahren und richtet sich an die Schüler der 1. bis 7. Schulklassen.