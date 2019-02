Esterwegen. Spannend und emotional ging es zu bei der Hallenbereichsendrunde der Jugendfußballer in der Sporthalle Esterwegen. Nahezu jedes Spiel wurde mit nur einem Tor Differenz entschieden. Einzig die E-Junioren von Blau-Weiß Papenburg fielen positiv aus der Reihe.

In sechs Dreiergruppen spielten die E- bis A-Junioren ihre Bereichsmeister für den Bereich Emsland Nord aus. Für die sechs Sieger der verschiedenen Altersklassen geht es am Samstag, 23. Februar, zum Emslandfinale nach Geeste-Dalum.

A-Junioren

Was das Toreschießen anbelangt, hielten sich die Turnierältesten anfangs eher bedeckt. Nachdem sich die JSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger beim leistungsgerechten 1:1 im Auftaktspiel gegen die JSG Werlte/Lorup/Wehm noch mit einem Unentschieden begnügen musste, gewann man die Folgepartie knapp mit 1:0 gegen die JSG Lathen/Fresenburg/Lathen-Wahn. Im abschließenden Gruppenspiel setzte es ein echtes Torfestival: Das 5:3 der Lathener gegen Werlte/Lorup/Wehm II sorgte dafür, dass die Dörpener den Turniersieg ohne eigenes Zutun von der Tribüne aus bejubeln konnten.





B-Junioren

Ein später Treffer von Stefan Fischer zum wichtigen 1:0 im „Endspiel“ um den Gruppensieg gegen die JSG Werpeloh/Börger/Breddenberg-Heidbrücken verhalf der JSG Lathen/Fresenburg/Lathen-Wahn zum umjubelten Turniersieg. Die JSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger konnte sich zwar über das schnellste Turniertor nach nur neun Sekunden Spielzeit freuen, belegte mit einem Punkt jedoch nur Platz drei der Abschlusstabelle.

C-Junioren

Eine stabile Defensive und eine herausragende Torhüterleistung ebneten der JSG Surwold/Esterwegen/Bockhorst den Weg zum Turniersieg. Im ersten Gruppenspiel bezwang man die technisch versiertere Mannschaft des TuS Aschendorf durch einen Treffer in letzter Minute mit 3:2. Ein umkämpftes 1:1 gegen die JSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger reichte den Nordhümmlingern letztlich zum ersten Platz.





D-Junioren

Das Turnier der D-Junioren bot aufgrund eines sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeldes am meisten Spannung. Nachdem sowohl die JSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger als auch die JSG Sögel/Spahnharrenstätte ihre Partien gegen Blau-Weiß Papenburg knapp gewinnen konnten, trafen sich die beiden Teams abschließend zum „Endspiel“ um die Bereichsmeisterschaft.





Nach einem torlosen Remis musste ein Siebenmeterschießen über den Sieger entscheiden: Mit etwas Glück und einem guten Torhüter entschied Sögel/Spahnharrenstätte das Nervenspiel mit 2:1 für sich – und der Jubel kannte kein Halten mehr.









E-Junioren

Den stärksten Eindruck am gesamten Turniertag hinterließ die E-Jugend von Blau-Weiß Papenburg. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 11:0 dominierten die Blau-Weißen ihre Gruppe und spielten sich teilweise in einen Rausch. In dieser Form dürfen sich die Papenburger auch bei der Emsland-Endrunde in Geeste-Dalum gute Chancen ausrechnen. Das Nachsehen in der E-Junioren-Konkurrenz hatten die JSG Ahlen-Steinbild/Neubörger und der SV Surwold.





F-Junioren

Auch bei den jüngsten Turnierteilnehmern wurde es im Gruppenfinale spannend und emotional: Die Zuschauer auf der Tribüne sorgten bei der Partie des SV Esterwegen II gegen den TuS Aschendorf für echte Heimspielatmosphäre und schrien ihre Kicker nach vorne. Doch die Aschendorfer ließen sich davon nicht beeindrucken und konterten den SVE beim 2:1-Erfolg gekonnt aus. Nach dem Auftaktsieg gegen Blau-Weiß Lorup standen die TuS-Junioren in der Endabrechnung bei sechs Punkten und durfte sich zurecht feiern lassen.