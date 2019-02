mls Esterwegen. In Esterwegen ist nun offiziell ein Kinder- und Jugendchor Esterwegen gegründet worden.

Zum Adventskonzert des Männergesangvereins im vergangenen Jahr hatte der Kinderchor Esterwegen sein Können unter der Leitung von Gaby Cloppenburg präsentiert. Nun wurde der Kinder- und Jugendchor Esterwegen, in dem derzeit etwa 30 Kinder mitsingen, im Rahmen einer Gründungsversammlung offiziell aus der Taufe gehoben.

Wilhelm Küwen, Vorsitzender des Männergesangvereins, hatte die Eltern der Kinder und Interessierte zur Versammlung eingeladen, um den Sinn und Zweck des zukünftigen Vereins vorzustellen und einen Vorstand zu bilden, der in Zukunft die Geschicke des Chores leiten wird. Während die musikalische Leitung weiterhin von Gaby Cloppenburg übernommen wird, ist der Vorstand vor allem für die organisatorischen Dinge rund um den Chor zuständig.

Für das Amt der Vorsitzenden wurde Kerstin Lindemann vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Dieter Engbers stellte sich für den Posten des zweiten Vorsitzenden zur Verfügung und wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Hermann Kossenjans wird in Zukunft den Vorstand als Schriftführer unterstützen, nachdem auch er einstimmig gewählt wurde. Für das Amt des Kassenwartes ließ sich in der Versammlung zunächst kein Kandidat finden, jedoch hatte sich Jörg Schmedes im Rahmen eines kurzen Telefonats bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Der neue Vorstand werde sich in naher Zukunft zusammenfinden, um den bereits vorhandenen Satzungsentwurf zu besprechen und alle weiteren organisatorischen Dinge zu klären, hieß es.