Bockhorst/Burlage. Der Sozial-Ehrenamtliche Verein Ostfriesland Emsland startet einen neuen Hilfstransport nach Polen. Im März geht es wieder nach Stronie Slakie. Vorher werden Hilfsgüter gesammelt.

Polen gehört zwar zu Europa, dennoch gibt es sehr viele hilfsbedürftige Menschen in ländlichen Gegenden, teilt der Verein mit. Deshalb werden für den Transport noch Hilfsgüter gesucht. In Polen werden ein Kinderheim, ein Krankenhaus für psychisch kranke Menschen, ein Seniorenheim sowie eine Kirchengemeinde mit den Hilfsgütern beliefert.

Für den Transport werden noch dringend Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Konserven, Marmelade, Süßigkeiten, Kaffee, Tee, aber auch Shampoo, Zahnpasta, Duschgel, Windeln und Kindernahrung benötigt. Auch Kleidung, Bettwäsche, Tischwäsche, Spielsachen und Pflegehilfsmittel sind gesucht. Dringend benötigt der Verein auch Geldspenden, um die Transportkosten von 1500 Euro zu finanzieren. Auch Firmen können sich melden. Es können auch Spendenbescheinigen ausgestellt werden.

Abgegeben werden können die Güter am Samstag, 2. März, an drei Orten im nördlichen Emsland und im südlichen Ostfriesland. In Esterwegen wird am von 10 bis 17 Uhr im Gewerbegebiet, Lattensberg 32, gesammelt. Hier gibt es am 9. März einen weiteren Termin, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. In Flachsmeer werden am 2. März von 10 bis 12 Uhr am Parkplatz St. Bernhard an der Papenburger Str. 124 Spenden entgegengenommen. In Bockhorst wird von 14 bis 16 Uhr am Heimathaus, Kirchstraße 20, gesammelt.

Der SEV steht eigenen Angaben zufolge im engen Kontakt mit den Einrichtungen und Helfern vor Ort, um sicher zu stellen, dass die Hilfsgüter richtig verteilt werden. Stefanie Wellens, Leiterin des Auslandsdienstes, erklärt, dass neun Helfer des Vereins den Transport begleiten und die Güter selbst verteilen. Wellens berichtet weiter, dass in einigen Regionen die Zeit stehen geblieben scheint, und dass die Menschen ohne Strom leben müssen. Im derzeit harten Winter mit bis zu 60 Zentimetern Schnee ist die Situation zur Zeit sehr schlecht.

Der Verein ist derzeit auch dabei, eine Kleiderkammer und eine kleine Tafel aufzubauen, sodass die Menschen nachhaltig von den Hilfsgütern profitieren.

Der Verein bittet darum, pro Spende einen Euro zur Deckung der Transportkosten oder eine Tafel Schokolade, ein Paket Nudeln oder Reis oder sonstige Lebensmittel zu geben. Alle Spenden müssen funktionstüchtig und haltbar sein. Sie sollten in stabilen Säcken verpackt sein. Weitere Informationen erteilt der Verein unter Telefon 04967 781.