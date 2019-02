mls Surwold. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Surwold. Das wurde bei der Einsatzbilanz 2018 während des Winterfestes deutlich.

Auf dem Programm standen zudem vier Beförderungen, die auf der Grundlage der erfolgreichen Teilnahme an Lehrgängen und Erfüllung der Mindestdienstzeit beschlossen worden waren. Manfred Lammers, stellvertretender Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde (SG) Nordhümmling, nahm die Beförderung von Andreas Stern zum Löschmeister vor. Sven Brömmelhaup wurde vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann und Florian Stern vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert. Michelle Jansen wurde zur Feuerwehrfrau befördert. Die Urkunden überreichte Ortsbrandmeister Ulrich Kordes.

48 Einsätze

SG-Bürgermeister Christoph Hüntelmann (parteilos) rief die Einsätze und Aktivitäten 2018 in Erinnerung. Die Feuerwehr Surwold wurde zu 48 Einsätzen (21 Brandeinsätze, 26 Hilfeleistungen, ein Fehlalarm) gerufen. Zu den größten technischen Hilfeleistungen der vergangenen Jahren zählte der mehrtätige Einsatz an der Grund- und Oberschule, dessen Keller aufgrund eines Wasserrohrbruchs massiv unter Wasser gestanden hatte.

Drehleiterfahrzeug angeschafft

Durch die Mitgliedschaft in der Kreisbereitschaft wurde die Wehr ebenfalls zum Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle bei Meppen gerufen. Im Rahmen eines Einsatzes in Esterwegen habe die Zusammenarbeit der drei SG-Feuerwehren hervorragend geklappt, sagte Hüntelmann. Dort war ein älteres Wohnhaus mit einem angrenzenden Autohaus in Brand geraten. Zwei Feuerwehrleute seien durch einen sogenannten Flashover, einer explosionsartigen Ausbreitung der Flammen, überrascht worden. Jedoch sei aufgrund der guten Ausstattung und der Reaktion der Kameraden nichts passiert. Dies sei auch ein Grund, die Ausrüstung der Wehr weiterhin zu optimieren und zu vervollständigen, erklärte Hüntelmann weiter. Zudem sei im vergangenen Jahr für die Stützpunktfeuerwehr ein Drehleiterfahrzeug angeschafft worden, das in Zukunft samtgemeindeweit zum Einsatz kommen solle.

Kameraden in Börger unterstützt

Auch Ortsbrandmeister Ulrich Kordes sprach von „verhältnismäßig vielen Brandeinsätzen“. Dazu zählte er einen Flächenbrand in Börger, zu dem die Feuerwehr Surwold hinzugerufen worden war. Dieser Einsatz habe gezeigt, dass auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren gut klappen würde. Er dankte den Kameraden für die Arbeit und der SG für die Unterstützung. Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) bedankte sich bei den Familien der Feuerwehrleute, die die Arbeit der Feuerwehr durch ihre Unterstützung ermöglichten.