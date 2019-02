Breddenberg. Seit knapp zehn Jahren züchtet die Landwirte-Familie Ruhe in Breddenberg in der Samtgemeinde Nordhümmling Wagyu-Rinder, die denselben Rasse-Ursprung wie die japanischen Kobe-Rinder haben. Es gilt als teuerstes Rindfleisch der Welt. Inzwischen vermarkten die Emsländer ihr Fleisch bundesweit. Eine Marktlücke, von der sich knapp 20 Junglandwirte aus Nordhorn bei einem Hofbesuch begeistert zeigten.

"Anfangs bin ich von Kollegen belächelt worden. Die ersten fünf Jahre waren hart", berichtete Ruhe dem Nachwuchs seiner Zunft aus der Grafschaft Bentheim. Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Von Bewunderung, Lob bis hin zu Neid reichten die Rückmeldungen aus der Branche und von Kunden, so der Züchter.

Vor gut zehn Jahren entschied sich Dieter Ruhe gemeinsam mit seinen Eltern Gisela und Alfons, die Milchviehhaltung schrittweise aufzugeben. "Wir hatten keine Lust mehr darauf, das volle unternehmerische Risiko zu tragen, aber von den Preisen der Molkereien abhängig zu sein", berichtete Dieter Ruhe. Selbst eine Verdopplung der Zahl der Milchkühe von 65 auf etwa 130 hätte dem Breddenberger zufolge wegen der hohen Investitionskosten kaum mehr Ertrag gebracht. Geflügel kam für die Ruhes nicht in Frage. Sie entschieden sich, befruchtete Eizellen, die ihren Ursprung bei von einem japanischen Wagyu Züchter in Kanada haben zu importieren, die von den eigenen Rindern der Rasse Hostein-Schwarzbunt ausgetragen wurden. Durch den Zukauf von Spermien von Wagyu-Bullen (Ruhe legte Wert auf die Zuchtmerkmale Zartheit und Fettmarmorierung) wurde die Zucht optimiert.

Hoher Fettanteil sorgt für besonderen Geschmack



Das Wagyu-Fleisch hat einen hohen Anteil an intramuskulärem Fett und dadurch einen buttrigen, nussigen Geschmack. Dieter Ruhe spricht gerne vom "Labello-Effekt", der sich nach dem Verzehr einstellt: Man habe das Gefühl, die Lippen seien einbalsamiert.

Grillen auf hochwertigen Kohle- und Gasgrills erlebte in den vergangenen Jahren einen echten Boom. "Außerdem ist die Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel gestiegen, beobachtet Ruhe. Dadurch seien immer mehr Menschen dazu bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben. Wagyu-Fleisch kostet je Kilo zwischen 29 und einem mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Das Kobe-Rind, das Marken- und Gebiets-geschützt ist und auch zu der Rasse Wagyu zählt, kann bis zu 1000 Euro pro Kilo kosten.

Hart war die Anfangszeit für die Familie Ruhe deswegen, weil es fünf bis sechs Jahre dauerte, bis die ersten Wagyu-Rinder geschlachtet werden konnten, es also Erträge durch den Fleischverkauf gab. Der Aufwand ist im Vergleich zur herkömmlichen Rinderzucht hoch. Wagyu-Rinder werden nur alle zwei statt jedes Jahr belegt (tragen also Kälber aus), Ochsen werden erst nach vier bis viereinhalb Jahren geschlachtet statt nach etwa 18 Monaten. Erst nach so langer Zeit bildet sich die Marmorierung im Muskelfleisch. Schlachten lässt Dieter Ruhe im etwa 230 Kilometer entfernten Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. Dort hängt das Fleisch gekühlt sechs bis sieben Wochen ("Dry-Aged") und wird dann schock gefrostet nach Breddenberg geliefert. Von dort wird es über das Internet vermarktet und per Post in Thermo-Boxen verschickt. Es kann auch vor Ort gekauft werden.



Verzehr vor Ort in der Wagyu-Bude

In der Wagyu-Bude, dem zu einem Veranstaltungsraum umgebauten ehemaligen Schweinestall, bietet die Familie regelmäßig Grill-Kurse, Events und Veranstaltungen für geschlossene Gesellschaften an, bei denen gezeigt wird, wie man das exklusive Fleisch weiterverarbeitet. Gemeinsam mit kooperierenden Landwirten verkauften die Ruhes inzwischen auch Galangus-Fleisch, eine Kreuzung aus Angus- und Galloway-Rindern, und Mangalitza-Wollschweinefleisch.