mls Hilkenbrook. Im Vorstand des Frauenchores „Frohsinn“ hat es im Verlauf der Generalversammlung einen Wechsel im Vorstand gegeben. Gisela Pünter ist nun stellvertretende Vorsitzende. Ihren Rückzug im kommenden Jahr kündigte die Vorsitzende Klara Lammers an.

Karin Sickert stellte bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen ihren Posten als 2. Vorsitzende zur Verfügung und nannte dafür gesundheitliche Gründe. Für ihre Nachfolge wurde Gisela Pünter vorgeschlagen und einstimmig von den Chormitgliedern gewählt. Karin Sickert gehört dem Vorstand nun als Beisitzerin an.

Auch das Amt der 1. Vorsitzenden stand zur Wahl. Klara Lammers bleibt zunächst für ein weiteres Jahr im Amt, weil es keine Kandidatin auf die Nachfolge gab. Lammers kündigte an, das Amt bei der nächsten Generalversammlung definitiv abzugeben. Brunhilde Lampe wurde für drei weitere Jahre zur Schriftführerin wiedergewählt. Die Leitung bei den Wahlen hatte traditionell Thekla Schwarte übernommen.

Ein besonderes Dankeschön sprach die Vorsitzende Klara Lammers der Dirigentin Vera Blömer aus, die nun schon seit fast zehn Jahren den Chor musikalisch leitet. Für jeweils zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Frauenchor wurden Helga Husmann, Gudrun Alberts und Petra Möller mit einem Präsent ausgezeichnet. Ein solches erhielten als kleine Anerkennung für die regelmäßige Teilnahme an Übungsabenden und Auftritten auch einige Sängerinnen. Christa Hachmöller, Margret Engling, Martha Blömer und Inge Blömer waren bei allen Übungsabenden und Auftritten anwesend, Maria Bergfeld hatte nur einmal gefehlt. Inge Blömer hat bereits das vierte Jahr in Folge keinmal gefehlt.

Aktivitäten gemeinsam mit dem Männerchor

In einem Jahresrückblick fasste Klara Lammers die Aktivitäten des vergangenen Jahres kurz zusammen. Neben Auftritten zur musikalischen Untermalung von familiären Festen und bei öffentlichen Veranstaltungen gestaltete der Frauenchor zusammen mit dem Männergesangverein das Fronleichnamsfest sowie den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. Höhepunkte des Vereinsjahres waren die Einweihung des neuen Altares in der Pfarrkirche in Hilkenbrook, den Gottesdienst begleitete der Chor gemeinsam mit dem Männerchor. Als gelungen bezeichnete die Vorsitzende das Winterfest, das der Chor traditionell zusammen mit dem MGV Hilkenbrook und der Schola feiert. Zum Winterfest kamen auch erstmals die neuen Notenmappen zum Einsatz, die im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Spar- und Darlehenskasse Friesoythe angeschafft werden konnten.