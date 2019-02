Breddenberg. Die Zufahrt zum Neubaugebiet "Vogelsiedlung" in Breddenberg, an dessen Kreuzung mit der Kreisstraße 118 (Am Koopmannsberg) sich der schwere Unfall mit der Boßelgruppe ereignet hat, ist seit dieser Woche gesperrt. Einen direkten Zusammenhang mit dem tragischen Unglück gibt es aber nach Angaben des Landkreis Emsland nicht.

Ein etwa 1,50 Meter hoher Erdwall wurde auf der Fahrbahn und den seitlich angrenzenden Flächen errichtet, außerdem weisen zwei Absperrbaken auf jeder Seite des Walls darauf hin, dass die Straße ab sofort nicht mehr befahren werden kann. Damit bleibt den Bewohnern der Straßen Amselring, Fasanenring, Wachtelweg und Lerchenweg nur noch die Möglichkeit, über die nördliche Route und der Schulstraße zur Hauptstraße oder dem Heerweg zu kommen.

In Höhe der Zufahrt hatte sich am Samstagabend, 2. Februar 2019, der Unfall mit der 25-köpfigen Boßelgruppe ereignet. Ein 27 Jahre alter Autofahrer, der auf der Kreisstraße in Richtung Heerweg unterwegs war, hatte Teile der Gruppe erfasst. Dabei wurden acht Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt, Lebensgefahr besteht inzwischen aber bei keinem mehr.

Als Baustraße während der Herstellung der Siedlungsstraßen genehmigt

Die Sperrung der Zufahrt und der Boßelunfall stehen aber in keinem direkten Zusammenhang, wie Anja Rohde, Sporecherin des Landkreis Emsland, auf Anfrage betonte. Die Zufahrt in das Neubaugebiet sei Rohde zufolge als Baustraße für die Zeit der Herstellung der Siedlungsstraßen genehmigt worden. "Die Genehmigung sah vor, dass außerhalb der Bautätigkeit der Siedlungsstraßen die Zufahrt geschlossen werden soll, was jetzt durch die Gemeinde erfolgt ist. Der Bau der Straßen ist unseres Wissens nach abgeschlossen, somit erfüllt die Baustraße keinen Zweck mehr und kann zurückgebaut werden", erklärt die Sprecherin.

Die Zufahrt war also von Anfang an eine "Straße auf Zeit", auch, damit Baufahrzeuge die neu hergestellten Fahrbahnen in dem Wohngebiet nicht beschädigen. Genutzt wurde die Zufahrt indes sehr rege, was zu mehr Verkehr auf der schmalen und nicht ausgebauten K118 führte. Durch die Sperrung fließt nun wieder mehr Verkehr auf der besser ausgebauten Schulstraße.

Die Boßelgruppe kam wie berichtet aus Richtung Heerweg und war auf dem Rückweg in den Landjugend-Raum hinter dem Gemeindehaus, um dort den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Dass sich der Unfall in Höhe der Baustraße/Zufahrt ereignete, war Zufall.



