Esterwegen/Ringe. Die Polizei hat auf einem Feldweg in Esterwegen in der Nähe der B401 einen Anhänger entdeckt, der mutmaßlich für den Abtransport von 222 gestohlenen Kunststoffplatten verwendet wurde.

Die Mehrwegplatten sind nach Angaben der Beamten am Samstagabend auf einem Firmengelände an der Großringer Straße in Ringe (Grafschaft Bentheim) gestohlen worden. Mit einem Anhänger des betroffenen Betriebes fuhren die Täter den Angaben zufolge das Diebesgut davon.

Der zum Transport genutzte Anhänger wurde in Esterwegen aufgefunden. Die Paletten hatten die Täter offensichtlich umgeladen, vermutet die Polizei. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.