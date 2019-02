Tankstelle in Surwold erneut ausgeraubt CC-Editor öffnen

Am späten Freitagabend hat ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold ausgeraubt. Symbolfoto: Michael Gründel

Surwold. Am späten Freitagabend hat ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold ausgeraubt. Er erbeute Bargeld.