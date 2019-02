Breddenberg. Die junge Frau, die bei dem tragischen Verkehrsunfall mit einer Boßelgruppe am vergangenen Samstag in Breddenberg (Samtgemeinde Nordhümmling) schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. "Die junge Frau sei auf dem Wege der Besserung. Nach Angaben der behandelnden Ärzte schwebt sie nun nicht mehr in Lebensgefahr", heißt es wörtlich. Bereits am Dienstag hatten die Beamten mitgeteilt, dass ein junger Mann, der ähnlich schwer verletzt worden war, nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

Alle 25 Mitglieder der Boßelgruppe stammten aus Breddenberg und Heidbrücken. Sie waren nach dem Boßelspiel auf dem Weg in den Landjugendraum hinter dem Gemeindehaus, als auf der Kreisstraße 118 (Am Koopmannsberg) ein Auto in die Gruppe führ. Bei dem Unglück wurden insgesamt acht Personen verletzt, der 27 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Zur Unfallursache machte die Polizei am Freitag keine weiteren Angaben.

