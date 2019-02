Papenburg/Leer. Die Regeln beim Boßeln in Ostfriesland und im Emsland unterscheiden sich ganz erheblich. Das ergab eine Nachfrage beim Landesklootschießverband, mit dem das Boßelspiel in Ostfriesland organisiert wird, und beim Landkreis Emsland.

Hintergrund der Nachfrage unserer Redaktion ist der schwere Unfall am Samstagabend in Breddenberg (Samtgemeinde Nordhümmling), bei dem ein 27 Jahre alter Autofahrer in eine 25-köpfige Boßelgruppe gefahren war und acht Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Er hatte eine Debatte über die Sicherheit des Spiels, das im Emsland häufig mit einer Party samt Alkoholkonsum verbunden ist, ausgelöst.

Im Alkoholkonsum sieht Johannes Trännapp, der Vorsitzende des Landesklootschießverbandes, auch den größten Unterschied zwischen Ostfriesland und dem Emsland. "Bei uns ist Alkohol während des Spiels untersagt, gefeiert wird erst nach dem Spiel. Wir sehen Boßeln als Sportart an", betont der Vorsitzende, der aus der Samtgemeinde Hage im Landkreis Aurich stammt. So etwas wie in Breddenberg sei im Zuständigkeitsbereich des Verbandes noch nicht passiert.





Kein Boßelverband im Emsland

Dafür sorgen auch klare Sicherheitsregeln, die jede Boßelgruppe (im Ligaspielbetrieb, aber auch im Hobby- und Freizeitbereich) einhalten muss: Sie darf nur auch von der jeweiligen Kommune genehmigten Strecken spielen, mit einem Hinweisschild ist auf den Spielbetrieb hinzuweisen, mindestens zwei Mitglieder der Gruppe tragen eine Warnweste, ein "Spielleiter" verfügt über eine rote Fahne, mit welcher er jeden Wurf freigibt. Den Verkehr darf er mit der Fahne Trännapp zufolge indes nicht regeln. Bei schlechten Sichtverhältnissen (Nebel, Dunkelheit) wird das Spiel abgebrochen. Halten sich die Spieler in den ostfriesischen Landkreisen nicht an die Vorgaben des Verbandes, drohen zum Teil empfindliche Geldbußen. "Wir halten diese Regeln auch deshalb für sehr wichtig, weil die Verkehrsdichte überall zugenommen hat", betont Trännapp.

Einen derartigen Verband gibt es im Landkreis Emsland nicht, wie die Kreisbehörde in Meppen bestätigte. "Es gibt im Landkreis Emsland kein Regelwerk oder Vorschriften für das Boßeln. Jeder Straßenverkehrsteilnehmer ist selbst für seine Sicherheit verantwortlich", teilte der emsländische Landrat Reinhard Winter (CDU) auf Anfrage mit. Auch Genehmigungen bei den örtlichen Städten und Gemeinden müssen die Spieler nicht einholen. Winter appelliert daher an die Vernunft der Spieler: "Jeder sollte sich entsprechend ausstatten. Dazu können helle oder mit Reflektoren versehene Kleidung, Warnwesten und auch Blinklichter gehören sowie eine entsprechende Kenntlichmachung des Boßelwagens. Wir können nur dazu aufrufen, diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, denn sie können Leben retten.“

Private Sicherheitsinitiative in der Grafschaft Bentheim

Eine private Initiative, Boßelwagen sicherer zu machen, gibt es in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim. Dort hat Karl-Heinz Lankhorst vor zwei Jahren nach einem Unfall mit einer Boßelgruppe in der Grafschaft begonnen, beliebte Boßelstrecken aufzusuchen, um eine reflektierende Sicherheits-Klebefolie auf Bollerwagen zu kleben. "Inzwischen sind es 264 Boßelwagen, die ich beklebt habe", berichtet der Pensionär, der lange Zeit im Bereich Arbeitsschutz gearbeitet hat. "Die Sicherheit von Menschen liegt mir schlichtweg am Herzen", sagt der Pensionär.

Die Folie werde gesponsert von einer Lkw-Werkstatt in Schüttorf und der Verkehrswacht, die Fahrtkosten zu seinen Einsatzorten übernehme er selbst. Lankhorst betont: "Viele Gruppen laufen in Dunkelheit, meist mit schwarzer Bekleidung auf unbeleuchteten Straßen und eventuell noch unter Alkoholeinfluss. Jetzt hilft keine Debatte über den Ausbau der Straße in Breddenberg, jetzt muss sofort gehandelt werden." Und zwar möglichst flächendeckend, meint der Grafschafter, weil Unfälle mit Fußgruppen überall passieren könnten.