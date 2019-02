Breddenberg/Meppen. Der emsländische Landrat Reinhard Winter (CDU) hat Vorwürfe aus der Samtgemeinde Nordhümmling zurückgewiesen, der Kreis habe den Ausbau der Kreisstraße 118 verhindert. Auf der Straße ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall mit einer großen Boßelgruppe gekommen.

"Vorschnelle Urteile sind nicht hilfreich“, stellte Winter auf Anfrage unserer Redaktion fest. Er könne die Anteilnahme und Besorgnis der Gemeindevertreter von Breddenberg angesichts des schweren Unfalls nachvollziehen. Er habe aber „kein Verständnis für die Schuldzuweisungen, die nun gegen den Landkreis Emsland erhoben werden." Der Chef der Kreisbehörde verwies darauf, dass die Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang noch nicht abgeschlossenen seien und forderte Rücksichtnahme auf die betroffenen Personen ein.

Bei dem Unglück auf der Straße "Am Koopmannsberg" (K118) waren am Samstagabend acht Boßelspieler verletzt worden, bei zweien bestand Lebensgefahr. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es am Mittwochnachmittag, eine Frau befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand, ein zunächst schwer verletzter Mann ist hingegen seit Dienstag außer Lebensgefahr.

205 Fahrzeuge am Tag

Sowohl der Bürgermeister der Samtgemeinde Nordhümmling, Christoph Hüntelmann (parteilos), als auch der Ortsbürgermeister Hermann Hanekamp (CDU) hatten dem Landkreis im Nachgang des tragischen Unglücks vorgeworfen, seit mehreren Jahren den Ausbau der Straße zu verweigern.

Landrat Winter betont, der Landkreis habe die Verlängerung des Radweges an besagter Kreisstraße bereits im Jahr 2016 auf Bitten von Anwohnern untersucht. "Dabei wurde festgestellt, dass die Dringlichkeit für den Bau eines Radweges an der Kreisstraße nicht gegeben ist, da die Verkehrsbelastung der Kreisstraße zu gering ist. Rund 205 Fahrzeuge am Tag nutzen die Strecke, was mit einer sehr schwachen Belastung gleichzusetzen ist", heißt es aus dem Kreishaus in Meppen.

Dennoch habe der Landkreis in diesem Zusammenhang der Gemeinde Breddenberg damals den Vorschlag gemacht, sich finanziell an der Errichtung eines Radweges zu beteiligen, wenn die Gemeinde dies wünscht. "Auf dieses Schreiben gab es keine Antwort", betont Winter.

Radweg an stärker frequentierten K113 bevorzugt

Erst als der Landkreis ebenfalls 2016 der Samtgemeinde Nordhümmling mitteilte, dass er den Radweg entlang der K 113 (Flugplatzstraße zwischen Breddenberg und Börgerwald) plane und um Unterstützung bei den Grunderwerbsverhandlungen bat, kam die Anregung aus Breddenberg, ob nicht eine alternative Verkehrsführung über den Heerweg mit Ausbau der K 118 denkbar wäre. Das lehnte der Landkreis ab und bevorzugte den Bau eines Radwegs an der K 113 aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens von rund 1500 Fahrzeugen am Tag.