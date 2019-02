Tierheim am Querkanal in Surwold ist Geschichte CC-Editor öffnen

Das Tierheim am Querkanal in Surwold ist Geschichte. Künftig wird dort eine Husky-Zucht betrieben. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Surwold. Das zuletzt in die Kritik geratene Tierheim am Querkanal in Surwold ist endgültig Geschichte. Das Objekt wurde verkauft, die ehemalige Tierheimleiterin Bärbel Lohmann ist ausgezogen. Ein Nachmieter ist bereits gefunden.