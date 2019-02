Breddenberg. Der Bürgermeister der Gemeinde Breddenberg, Hermann Hanekamp (CDU), hat nach dem Unfall mit einer Boßelgruppe am Samstag der Dorfbevölkerung und insbesondere den Ersthelfern ein großes Lob ausgesprochen. Scharfe Kritik übt er am Landkreis, der seit mehreren Jahren den Ausbau der Straße verweigere. Derweil ist eines der beiden schwerst verletzten Opfer inzwischen außer Lebensgefahr.

Dass "sein" 800-Einwohner-Dorf seit mehreren Tagen bundes- und sogar europaweit in den Medien Thema ist, das ist Hanekamp spürbar unangenehm. "Sogar in Frankreich wurde Breddenberg erwähnt, und das im Zusammenhang mit Terroranschlägen, bei denen Autos oder Lkw in Menschengruppen gerast sind", sagt der Bürgermeister empört. Seit Herbst 2016 hat er das Sagen im beschaulichen Gemeindehaus an der Hauptstraße, zuvor war Hanekamp 20 Jahre Mitglied des Gemeinderates. Seit 2014 beschäftigt er sich nach eigenen Angaben intensiv mit dem Ausbau der Straße "Am Koopmannsberg", auf welcher am Samstagabend das tragische Unglück mit der Boßelgruppe passierte. "Es ist traurig, dass erst etwas passieren musste, bis endlich etwas passiert", sagt der Bürgermeister und übt damit Kritik am Landkreis Emsland, der für eine Verbreiterung der Fahrbahn samt Anlegung eines Fuß- und Radweges verantwortlich wäre.

Eine ähnlich lautende Kritik hatte am Montag bereits der Bürgermeister der Samtgemeinde Nordhümmling, Christoph Hüntelmann, geäußert.



Seitenraum der Straße gehört bereits dem Landkreis

Rund 900 Meter sei der betreffende Abschnitt zwischen Hauptstraße und dem breit ausgebauten Heerweg lang. Derzeit endet der Rad- und Fußweg abrupt in Höhe des Friedhofs beziehungsweise des Sportplatzes des SV DJK Breddenberg-Heidbrücken Der gesamte Seitenraum sei Hanekamp zufolge im Eigentum des Landkreises. "Es könnte also sofort losgelegt werden. Der Landkreis hat uns aber mehrfach vertröstet, weil die Straße nur sehr gering von Autos frequentiert werde", berichtet der Bürgermeister. Der Verkehr habe aber wegen des wachsenden Neubaugebietes "Vogelsiedlung" und des Gewerbegebietes stetig zugenommen. Hanekamp fordert daher eine Neubewertung der Situation und kündigte kurzfristig einen Antrag an die Kreisbehörde an.

Straßenlampen auf gesamtem Abschnitt



Nicht stimmen würde nach Angaben des Bürgermeisters, dass der Straßenabschnitt unbeleuchtet gewesen sei. "Es gibt Straßenlaternen bis zum Heerweg", betont Hanekamp, der am Samstagabend etwa 30 Minuten nach dem Unfall vor Ort war. Er lobt den besonnenen Ablauf des Rettungseinsatzes. "Glücklicherweise war einer der unverletzt gebliebenen Boßelspieler ausgebildeter Sanitäter im Krankenhaus in Oldenburg. Er hat sich um die Erstversorgung der am schwersten verletzten Personen gekümmert und andere Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungswagen koordiniert", lobt Hanekamp. Alkohol sei im Spiel gewesen, bei Boßeln ja nicht unüblich, aber "alles im Rahmen", meint der Bürgermeister. Die Gruppe sei nicht auf dem Weg in eine Gaststätte, sondern zum Landjugendraum hinter dem Gemeindehaus gewesen, wo die Gruppe eine Suppe essen und den Abend gemütlich ausklingen lassen wollte.

Zusammenkunft am Sonntag in der Kirche



Beeindruckt hat Hanekamp nach eigenem Bekunden die meditative Andacht in der katholischen Kirche am Sonntag. "Die war bis zum letzten Platz gefüllt, ich schätze etwa 200 Personen waren da. Die Andacht hat allen wirklich gut getan und getröstet." Musikalisch und textlich sei sie von der Landjugend gestaltet worden. "Diese Zusammenkunft zeigt auch, wie groß der Zusammenhalt im Dorf ist, egal ob bei freudigen Ereignissen wie Festen, sondern auch in nicht so schönen Situationen. Ich finde das sagenhaft", lobt der Bürgermeister.

Der Bürgermeister hofft nun, dass es der letzten noch lebensgefährlich verletzten Betroffenen, eine junge Breddenbergerin, möglichst bald besser geht. "Ihr Gesundheitszustand wird langsam, aber stetig besser", weiß Heinz Brake, der stellvertretende Bürgermeister. Der zweiten, ähnlich schwer verletzten Boßelspieler, ein junger Mann, ist seit Montag nicht mehr in Lebensgefahr.