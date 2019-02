Breddenberg. Nach dem schweren Unglück mit einer 25-köpfigen Boßelgruppe in Breddenberg ist eines der beiden lebensgefährlich verletzten Opfer inzwischen außer Lebensgefahr. Der Zustand der zweiten, ähnlich schwer verletzten Person ist weiter kritisch.

Das teilte Ines Kreimer, Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, am Dienstagmorgen auf Nachfrage mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern demnach derweil weiter an und werden auch noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Bis zum Abschluss der Ermittlungen, zu denen auch die Befragung des 27 Jahre alten Autofahrers gehört, der in die Gruppe gefahren war, werde es keine "Wasserstandsmeldungen" geben, betonte die Sprecherin.

Auf dem Rückweg in eine Gaststätte



Wie berichtet, war der Autofahrer am Samstagabend gegen 17.55 Uhr auf der Straße Am Koopmannsberg aus Richtung Hauptstraße kommend unterwegs, als er eine Boßelgruppe übersah und mit seinem Auto gleich mehrere Personen erfasste. Die Gruppe, bestehend aus 25 Menschen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren und war nach Angaben der Polizei mit zwei Bollerwagen in Richtung Hauptstraße unterwegs. Da auf der schmalen Straße keine Fuß- und Radwege sind, lief die Gruppe am Straßenrand der Fahrbahn. Diese ist auf dem Abschnitt, auf dem der Unfall geschah, nur etwa 3,50 Meter breit. Zwei Personen zogen sich bei dem Unfall zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu, zwei weitere wurden schwer und vier Personen leicht verletzt. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

