Zum Boßelunfall in Breddenberg: Auf sich aufmerksam machen

Breddenberg. Nach dem Boßelunfall mit mehreren Verletzten in Breddenberg läuft die Ursachenforschung der Polizei weiter. Unabhängig davon sollte jeder Boßelfreund das tragische Unglück zum Anlass nehmen, sein persönliches Verhalten zu hinterfragen. Ein Kommentar.

Im Straßenverkehr entscheiden oft Sekundenbruchteile. Deshalb ist es wichtig, auf sich aufmerksam zu machen.

Ob die Boßelgruppe in Breddenberg eine Mitschuld trifft, weil sie mutmaßlich auf Warnwesten oder blinkende Rumdum-Leuchten verzichtet hat, oder doch der Autofahrer die alleinige Verantwortung trägt, weil er zum Beispiel zu schnell unterwegs war, müssen die Ermittlungen der Polizei zeigen. Dennoch sollte jeder potenzielle Boßelspieler, von denen es im nördlichen Emsland und in Ostfriesland ja viele gibt, dieses tragische Unglück zum Anlass nehmen, sein persönliches Verhalten zu hinterfragen. Eine Warnweste im Haushalt aufzutreiben oder sie sich für wenige Euro im Handel zu besorgen ist nicht zu viel verlangt. Noch besser wäre für jeden eine Taschenlampe oder ein Blinklicht, das man an seiner Kleidung befestigt. Für eine Rundum-Leuchte am Bollerwagen sollte dessen Eigentümer sorgen.

Der Landkreis muss den Unfall zum Anlass nehmen zu prüfen, ob es nicht doch kurzfristig möglich ist, den Straßenabschnitt auszubauen und mit einem Rad- und Fußweg zu versehen.