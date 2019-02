Thüle. Im Tier- und Freizeitpark Thüle wird ein Otterbaby aufgepäppelt.

Das Leben des Otterbabys begann mit einer Katastrophe: Seine Mutter hatte keine Milch mehr für ihre vier gerade geborenen Jungen. Drei starben, „Pikachu“, wie er nach dem Pokemon getauft wurde, überlebte dank Dr. Claudia Wiese, Tierärztin des Tier- und Freizeitparks Thüle. Seit dem liegt auf dem Schreibtisch der Veterinärin neben den Akten auch Fläschchen mit Katzenmilch und Fütterungsspritzen.

Alle drei Stunden ist Fütterungszeit

Alle drei Stunden müsse das Junge versorgt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Parks weiter. Bei der Tierärztin habe das possierliche Gesicht des Otterbabys Brutpflegeverhalten wie „Beschützen“ und „Füttern“ als Schlüsselreiz ausgelöst – und zwar rund um die Uhr. „Alle drei Stunden braucht der tag- und nachtaktive Otter seine Ration, und daneben auch ganz viel Liebe“, erklärt Wiese.

Unterzuckert und unterkühlt

Als die Pfleger das Malheur der Otterfamilie entdeckten, war das Tier völlig unterzuckert und unterkühlt. Die Tierärztin verabreichte ihm Zuckerlösungen und Elektrolyte. Und viel Liebe und Wärme. „Er schlief auch schon mal unter meinem T-Shirt, damit er meinen Herzschlag spüren konnte“, sagt die Ersatzmutter, die ihren Pflegling sofort ins Herz geschlossen hat. Wie auch ihre Mitarbeiter, die alle daran beteiligt sind, ihr Waisenkind aufpäppeln.

Nach Feierabend nimmt Wiese das Otterbaby mit nach Hause, wo sie sich die nächtliche Fütterungsarbeit mit Bruno Grabbert teilt, der Lebensgefährte der Tierärztin und zoologischer Leiter des Tier- und Freizeitparks Thüle.

Das Zeug zum Star

In einigen Wochen kommt „Pikachu“, der zu den Kurzkrallenottern gehört, zu seinen Artgenossen in ein eigenes Gehege im Tierpark. Dann hat er das Zeug, ein neuer Star unter den Tieren zu werden. Denn Otter gelten als zutraulich, fressen gerne auch aus der Hand und halten sich gerne in Besuchernähe auf, sodass sie gut beobachtet werden können.