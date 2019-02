stmi Esterwegen. Für zwölf Bankkaufleute hat die Ausbildung mit einer Zeugnisübergabe in Esterwegen ein Ende gefunden.

„Bin ich Krösus?“ sei ein Satz, den Bankangestellte in ihrem Leben des Öfteren zu hören bekommen. Das sagte Hans Joachim Prang, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Nordhümmling, den Anwesenden. Krösus sei der letzte Herrscher Lydiens gewesen und für seinen angeblichen Reichtum bekannt, erklärte Prang. Deshalb gelte er heutzutage als Synonym für Wohlstand. Bankkaufleuten begegne diese Frage, weil sie Kunden Angebote machen müssen, die für den ein oder anderen als teuer gelten. Deshalb habe die Bank einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Viele Menschen würden die Geldinstitute mit „Geldgier“ assoziieren. Deshalb habe die neue Generation die Aufgabe, die allgemeine Meinung über Banken zu verbessern. Prang erklärte, dass Krösus für die Verbreitung der ersten Geldmünzen verantwortlich gewesen sei, wodurch das Gerücht seines großen Reichtums entstand. „Und wie jede Münze hat auch die Bank zwei Seiten“, so Prang. Sie verwalten das Geld von Privatpersonen und Firmen, geben Kunden Kredite, mit denen sie Häuser oder andere kostspielige Investitionen tätigen können und beraten Kunden bei Fragen rund um Finanzen. Dies seien Beispiele für die Tätigkeiten, mit denen sich die zwölf Absolventen in Zukunft beschäftigen müssen.

In einem örtlichen Restaurant versammelten sich Auszubildende aus der Sparkasse Emsland, der Volksbank Nordhümmling, der Raiffeisenbank Lorup, der Raiffeisenbank Emsland-Mitte und der Hümmlinger Volksbank.

Ihre Ausbildung absolviert haben Franziska Bräutigam, Tanja Krumminga, Julia Liesen, Ines Merten, Vanessa Polkehn und Florian Schwarz (Sparkasse Emsland, Meppen), Dorothee Albers und Mike Schwänen (Volksbank Nordhümmling, Börger), Tobias Hanekamp (Raiffeisenbank Lorup), Henrik Möring (Raiffeisenbank Emsland-Mitte, Klein Berßen) und Bernd Gerd Albers (Hümmlinger Volksbank, Werlte).