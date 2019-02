Breddenberg. Nach dem tragischen Unfall mit einer Boßelgruppe im Emsland schweben zwei der von einem Auto angefahrenen Ausflügler weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte am Samstagabend in Breddenberg eine gut 25-köpfige Boßelgruppe in der Dunkelheit übersehen und mehrere Spieler mit seinem Wagen erfasst. Neben den zwei lebensgefährlich verletzten Opfern wurden zwei weitere Menschen schwer und vier leicht verletzt. Die Gruppe im Alter von 18 bis 26 Jahren war mit zwei Bollerwagen auf einer unbeleuchteten schmalen Straße unterwegs.



Am Sonntag hatte die Polizei außerdem die Angaben zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke korrigiert. Statt dem zunächst mitgeteilten Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde teilten die Beamten nun mit, dass die Straße, auf der das Unglück passiert, innerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. Damit gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Unklar sei, wie schnell der 27-Jährige war, gab die Polizei bereits am Samstag an. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Mann Alkohol getrunken habe.