Breddenberg. Nach dem tragischen Unfall mit einer Boßelgruppe im Emsland schweben zwei der von einem Auto angefahrenen Ausflügler weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Wer Schuld an dem tragischen Zusammenstoß hat, ist noch nicht geklärt. Wie sich Boßelgruppen bestmöglich gegen Unfälle schützen können, dazu hat die Verkehrswacht einige Empfehlungen.

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte am Samstagabend in Breddenberg eine gut 25-köpfige Boßelgruppe in der Dunkelheit übersehen und mehrere Spieler mit seinem Wagen erfasst. Neben den zwei lebensgefährlich verletzten Opfern wurden zwei weitere Menschen schwer und vier leicht verletzt. Die Gruppe im Alter von 18 bis 26 Jahren war mit zwei Bollerwagen auf einer unbeleuchteten schmalen Straße unterwegs.



Der Gesundheitszustand der acht Verletzten war am Montag unverändert, wie Ines Kreimer, Sprecherin der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim auf Anfrage mitteilte. Der Zustand der beiden am schwersten verletzten Betroffenen gilt weiterhin als kritisch.

Befragungen stehen noch aus

Wie es zu dem Unglück kommen konnte und wer welche Schuld trägt, dazu konnte und wollte die Sprecherin noch keine Angaben machen. "Wir haben im Nachgang des Unfalls noch am Samstagabend eine umfangreiche Spurensicherung gemacht. Dazu gehört zum Beispiel das Markieren der Position des Bollerwagens oder des Unfallfahrzeugs auf der Straße. Die Unfallstelle wurde ausführlich fotografiert", erklärte Kreimer. Auch Bremsspuren wurden vermessen. Weitere Ermittlungen, wie zum Beispiel die Befragung des 27-jährigen Autofahrers oder der Personen der Boßelgruppe, stehen noch aus und können zum Teil erst in den nächsten Tagen erfolgen. Erst danach können Angaben zur Schuldfrage oder beispielsweise der Geschwindigkeit, mit welcher der Autofahrer unterwegs war, gemacht werden, so die Sprecherin.

Bereits am Sonntag hatte die Polizei die Angaben zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke korrigiert. Statt dem zunächst mitgeteilten Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde teilten die Beamten mit, dass die Straße, auf der das Unglück passierte, innerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. Damit gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der 27-Jährige Alkohol getrunken habe, hieß es am Sonntag. Ein entsprechender Test fiel negativ aus.

Gruppe war auf dem Weg zu einer Gaststätte

Bestandteil der Ermittlungen ist auch, ob sich die Boßelgruppe oder einzelne Mitglieder der Gruppe falsch verhalten haben. Nach Informationen unserer Redaktion waren weder die beiden Bollerwagen, noch die Fußgänger mit Warnwesten, -streifen oder Signalleuchten ausgestattet. Das eigentliche Boßelspiel, bei der in zwei Gruppen eine Kugel vorangetrieben werden muss, war wegen der einbrechenden Dunkelheit bereits beendet. Die Gruppe befand sich auf dem Weg zu einer Gaststätte, um dort wie üblich zu essen und weiterzufeiern. Nach Angaben der Polizei von Sonntag lief die Gruppe am Straßenrand der Fahrbahn.

Fußgänger sollten Warnwesten tragen

Bernhard Braun, stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht Aschendorf-Hümmling, sagt: "Wichtig im Straßenverkehr ist, gesehen zu werden. Bei Kindern, Motorradfahrern und Radfahren sind Warnwesten, Reflektoren und Schutzstreifen üblich, um auf sich aufmerksam zu machen. Bei Fußgängergruppen leider oft nicht." Warnwesten beispielsweise habe jeder in seinem Auto, weil sie inzwischen vorgeschrieben sind bei Unfällen. "Sie kosten ja auch nur ein oder zwei Euro", sagt Braun, der selbst aus Esterwegen stammt.

Verleihern von Boßelwagen, meist Gastronomen oder Getränkehändler, empfiehlt der Verkehrswacht-Mann, für jeden Boßelspieler eine Warnweste bereitzuhalten. "Das sollte aus meiner Sicht zur Grundausrüstung gehören. In einer Gruppe sollten zumindest vorne und hinten jeweils ein oder zwei Personen laufen, die eine solche Weste tragen. Am besten aber tragen alle eine", meint Braun. Verleiher sollten zudem die Bollerwagen mit einer orangefarbenen Signalleuchte ausstatten. Autofahrern empfiehlt der Experte, an solchen Gruppen mit der größtmöglichen Vorsicht vorbeizufahren und jederzeit mit einem Fehlverhalten der Fußgänger zu rechnen, weil oft Alkohol im Spiel ist. "Ein Patentrezept, sich vor schweren Unfällen als Fußgänger zu schützen, hat auch die Verkehrswacht nicht. Es gibt aber viele Einzelschritte, die in der Summe dazu führen, die Gefahr zu minimieren."