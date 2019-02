Breddenberg. Der Zustand der beiden Schwerverletzten, die am frühen Samstagabend in Breddenberg (Landkreis Emsland) von einem Auto erfasst wurden, gilt weiterhin als kritisch, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zwei weitere Personen sind bei dem Unfall schwer, vier weitere leicht verletzt worden. Sie waren Teil einer insgesamt 25-köpfigen Boßelgruppe.

Inzwischen hat die Polizei außerdem die Angaben zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke korrigiert. Statt dem zunächst mitgeteilten Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde teilten die Beamten nun mit, dass die Straße, auf der das Unglück passiert, innerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. Damit gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Unklar sei, wie schnell der 27-Jährige war, gab die Polizei bereits am Samstag an. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Mann Alkohol getrunken habe.

Autofahrer übersieht Gruppe

Die Teilnehmer der Tour im Alter zwischen 18 und 26 Jahren waren ausgestattet mit einem großen Bollerwagen samt kleinerem Anhänger auf der Straße Am Koopmannsberg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Es herrschte gegen 18 Uhr bereits Dunkelheit. Zudem gibt es entlang der vergleichsweise schmalen Straße in dem Bereich weder Rad- noch Gehweg. Laut Mitteilung der Polizei kam ein 27-jähriger Autofahrer der Gruppe gegen 17.55 Uhr entgegen. Er übersah die Fußgänger und erfasste mit seinem Wagen mehrere von ihnen. Bei dem Unglück wurden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen und weitere vier wurden leicht verletzt. Der Autofahrer stand indes unter Schock und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Alle Verletzten befanden sich auch am Tag nach dem Unfall im Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin.

Notfallseelsorger betreut Gruppe

Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht

Wie Lambert Brand, Pressesprecher der Feuerwehr, auf Anfrage erklärte, sorgte die Feuerwehr für den Transport mehrerer Leichtverletzter ins Krankenhaus, sowie die erste Betreuung der Nicht-Verletzten und deren Begleitung bis zum nahe gelegenen Dorfgemeinschaftshaus. Dort wurden sie von einen Notfallseelsorger des Landkreises Emsland betreut.

Laut Pressesprecher Brand hatten die Einsatzkräfte dabei insbesondere auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die unverletzten aber wahrscheinlich unter Schock stehenden Mitglieder der Gruppe zusammen blieben. „Ein Schock kann dramatische Auswirkungen haben: Man weiß nicht mehr, was man tut, und der Kreislauf kann versagen.“ Gerade bei Dunkelheit und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt könne sich eine unter Schock stehende Person in eine lebensgefährliche Situation bringen. Letztlich sei es aber gelungen, alle sicher und unbeschadet zum Dorfgemeinschaftshaus zu begleiten. Das ist Pressesprecher Brand zufolge aber auch dem Umstand zu verdanken, dass nur wenige Minuten nach dem Alarm die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eingetroffen seien.

Laut Mitteilung der Polizei war die Straße einige Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei habe eine umfangreiche Unfallaufnahme vorgenommen. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (mit dpa)