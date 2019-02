Auto fährt in Boßelgruppe – Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt CC-Editor öffnen

Ein Auto ist am Samstagabend in Breddenberg in eine Boßelgruppe gefahren. Dabei wurden vier Personen schwer verletzt. Foto: NWM-TV

Breddenberg. Der Ausflug einer Boßelgruppe im Emsland hat ein bitteres Ende genommen: Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Breddenberg in die Truppe gefahren. Dabei wurden vier Menschen schwer verletzt.