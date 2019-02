Börgerwald. Im neuen Baugebiet zwischen der Kirche und dem Erholungswald in Börgerwald entstehen 33 Grundstücke, die ab Dienstag von der Gemeinde Surwold vermarktet werden.

Wie die Gemeinde mitteilt, können sich Interessenten, die noch kein Grundstück in der Gemeinde Surwold besitzen, für diese Baugrundstücke bei der Gemeinde vormerken lassen. An insgesamt drei Stellen werden in Surwold Baugebiete bereitgestellt. Bei der Vergabe der Grundstücke wird das sogenannte Windhundverfahren angewandt, jedem Interessenten steht nur ein Grundstück zur Verfügung.

63 Euro pro Quadratmeter

Wie Bürgermeisterin Andrea Schmidt mitteilt, hat der Rat der Gemeinde Surwold dieses Vorgehen in der jüngsten, nichtöffentlichen Sitzung beschlossen. Ebenfalls wurde festgelegt, dass das zu errichtende Wohnhaus auf dem erworbenen Grundstück selbst bewohnt werden muss.

Der Preis für die voll erschlossenen Grundstücke beträgt 63 Euro pro Quadratmeter. Die Grundstücke haben Größen zwischen 650 und 1025 Quadratemetern. Wie Robert Klaßen von der Gemeindeverwaltung ergänzt, wird für Familien ein Nachlass in Höhe von 1000 Euro für jedes Kind gewährt. Dies gelte bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und auch für Kinder, die in den nächsten zehn Jahren geboren würden.

Bau des Kindergartens läuft

Für die Betreuung der Kinder wird ein neuer Kindergarten gebaut. Das Bauwerk, das im nördlichen Teil des Baugebietes auf 5000 Quadratmetern entsteht, soll bis zum Sommer fertig sein. Der 2,3 Millionen Euro teure Neubau mit einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern wird Platz bieten für zwei Regelgruppen mit je 25 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit je 15 Plätzen für unter Dreijährige. Es besteht auch die Option auf eine dritte Krippengruppe.





Bei der Vergabe der Baugrundstücke hat jedoch der Gemeinderat das letzte Wort. Derzeit ist die Baureife noch nicht gegeben. Es können zudem noch Änderungen in der Aufteilung des Wohngebietes eintreten, da das Bauleitplanverfahren laut Klaßen noch nicht abgeschlossen ist. Im Anschluss an das beschleunigte Verfahren kann mit der Erschließung begonnen werden, so Klaßen.

Ab dem 19. Februar können alle weiteren Interessenten zur Gemeindeverwaltung kommen und sich für Grundstücke vormerken lassen. Anfragen, die auf eine Vermietung abzielen, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bedient werden, teilt die Gemeinde weiter mit. Weitere Informationen gibt es unter surwold.de.