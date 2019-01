mls Esterwegen. Im Jahr 1979 aus einem kleinen Nähkreis heraus entstanden, steht für den Frauenchor St. Cäcilia Esterwegen in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum an. Über den Stand der Vorbereitungen informierte Vorsitzende Nina Lammers-Koers auf der Generalversammlung.

„Wir haben uns bewusst entschieden, das 40-jährige Chorjubiläum zu feiern, da dieses eventuell das letzte Jubiläum ist, an dem noch ein Großteil der Gründungsmitglieder teilnehmen kann“, erklärte Nina Lammers-Koers. Geplant ist nach ihren Worten ein großes Fest am 18. und 19. Mai. Den Auftakt soll ein Dankgottesdienst bilden, der mit musikalischen Beiträgen des Frauenchores gestaltet wird.

„Möglichst alle Damen der ersten Stunde“

Am zweiten Festtag ist Lammers-Koers zufolge ein großes Jubiläumskonzert in der Aula geplant. Mitwirken sollen daran unter anderem auch der Männerchor sowie der Kinderchor der Nordhümmlinggemeinde. Auch ein der Auftritt eines weiteren Gastchores wird in Erwägung gezogen. Eingeladen werden sollen sowohl aktive als auch passive Mitglieder des Chores und vor allem „möglichst alle Damen der ersten Stunde“ so die Vorsitzende. „Dazu zählen nicht nur die Mitglieder des damaligen Nähkreises, sondern alle Sängerinnen, die im ersten Chorjahr bei Auftritten dabei waren.“

Neue Schriftführerin

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde der Posten der Schriftführerin neu besetzt, nachdem Stefanie Mödden ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellte. Vorgeschlagen wurden Kerstin Lindemann und Heidi Schrand, die in einem anschließenden geheimen Wahlgang mit der gleichen Anzahl an Stimmen gewählt wurden. Kurzerhand wurde beschlossen, beide Gewählten in den Vorstand aufzunehmen. So wird Lindemann den Chor in Zukunft als Schriftführerin unterstützen und Schrand die Aufgaben einer Beisitzerin und Notenwartin übernehmen.

Eine besondere Anerkennung für die regelmäßige Teilnahme an den Übungsabenden und Auftritten erhielten gleich vier Mitglieder. Thekla Jungsthöfel und Sigrid Stricker fehlten nur einmal, Walburga Rohjans und Martina Thomes versäumten nur zwei Termine. Als Dank erhielten sie jeweils ein kleines Geschenk.

Sechs neue Sängerinnen

In einem kurzen Rückblick fasste die Vorsitzende die Ereignisse des vergangenen Jahres zusammen, in dem sechs neue Sängerinnen aufgenommen wurden. „Eine unglaublich große Zahl“, freute sich Lammers-Koers. Die Alterspanne bewege sich von Anfang 20 bis Anfang 80. „Wir bekommen das Generationsproblem ganz gut hin“, so die Vorsitzende. Ein Höhepunkt sei der musikalisch-literarische Abend im Info-Zentrum Esterwegen gewesen. „Wir haben mit einer so großen Resonanz nicht gerechnet. Es lohnt sich, dieses Format weiter zu verfolgen, denn dies ist eine weitere Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.“