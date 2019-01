In den vergangenen zwei Wochen setzten sich die Viertklässler der Grundschule Breddenberg-Heidbrücken im Rahmen des „Klasse! Kids“-Projektes der NOZ mit dem Medium „Zeitung“ auseinander. Foto: Christian Belling

Breddenberg-Heidbrücken. Die Zeitung für sich entdeckt haben in den vergangenen zwei Wochen die Viertklässler der Grundschule in Breddenberg-Heidbrücken. In den 14 Tagen beschäftigten sich die 16 Kinder innerhalb des Schulprojekts „Klasse! Kids“ der NOZ Medien mit Nachrichten und Berichten in der Ems-Zeitung.